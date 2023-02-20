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Kanseri yok etme gücüne sahip oldukları ispatlandı! Bilim insanlarının "mutlaka tüketin" dediği 5 besin

Kanser, dünya nüfusunda en önemli ölüm sebeplerinden biri olarak öne çıkıyor. En çok korkulan hastalıklardan biri olsa da, doğru bir yaşam stili ve beslenmeyle bu sorun çözülebilir. Yapılan araştırmalar, bazı besinlerin kansere karşı en iyi savunma mekanizması sağlayıcı olduğunu ortaya koyuyor. İşte o besinler...

Giriş Tarihi: 20.02.2023 15:09 Güncelleme Tarihi: 20.02.2023 15:21
Kanseri yok etme gücüne sahip oldukları ispatlandı! Bilim insanlarının mutlaka tüketin dediği 5 besin

Kanserden kaçınmak için atılan adımlar, kanser gelişme riskini ortadan kaldırmasa da risk düzeyini en düşük noktaya çekebilir.

Kanseri yok etme gücüne sahip oldukları ispatlandı! Bilim insanlarının mutlaka tüketin dediği 5 besin

Doktor William Li, yiyecek seçimlerinin kanseri önleme konusunda, hatta gelişen tümörleri küçültme ve kanseri tedavi konusunda en önemli noktalardan biri olduğunu açıkladı.

Kanseri yok etme gücüne sahip oldukları ispatlandı! Bilim insanlarının mutlaka tüketin dediği 5 besin

Li, yenilebilecek en iyi kanserden koruyucu yiyecekler arasında kuruyemişlerin bulunduğunu açıklıyor. Özellikle ceviz, badem, fındık, antep fıstığı ve kaju en etkilileri arasında yerini alıyor.

Kanseri yok etme gücüne sahip oldukları ispatlandı! Bilim insanlarının mutlaka tüketin dediği 5 besin

Li, kuruyemişlerin kanserle savaşmak için bağışıklık sistemini güçlendirerek kanserle savaşan polifenolleri içerdiğini dile getirdi.

Kanseri yok etme gücüne sahip oldukları ispatlandı! Bilim insanlarının mutlaka tüketin dediği 5 besin

Ayrıca, kansere neden olan tümörlere kan akışını keserek tümörün küçülmesini sağlayabilecek omega-3 yağ asitlerine de sahip olduğunu belirtiyor.

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