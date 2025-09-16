Roza
Kanserin çaresi ağızdaymış! Tümörleri engelleyen dev halkalar tükürükte keşfedildi! Bakın mucizeyi nasıl yaşıyormuşuz...
Bilim insanları, ağızlarımızda bulunan bakteriler tarafından taşınan devasa DNA halkalarının, hem ağız sağlığımıza hem de bağışıklık sistemimize olumlu etkileri olabileceğini ve bazı kanser türlerine karşı koruma sağlayabileceğini ortaya koydu. İşte o inanılmaz sonuçlar…
Giriş Tarihi: 16.09.2025 09:17
Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 09:19