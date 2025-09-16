Kanserin çaresi ağızdaymış! Tümörleri engelleyen dev halkalar tükürükte keşfedildi! Bakın mucizeyi nasıl yaşıyormuşuz...

Araştırmada görev alan mikrobiyolog Yuya Kiguchi, "Ağız mikrobiyomunda çok sayıda farklı bakteri türü bulunuyor, ancak bunların işlevleri ve bu işlevleri nasıl gerçekleştirdikleri çoğu zaman bilinmiyor. Bu araştırmayla, hücrelerin ana DNA'larının dışında bulunan ek DNA parçalarından biri olan Inocles'i keşfettik" dedi.