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Kanserin en sessiz belirtisi bu ağrı! Erken teşhis için büyük önem taşıyor

Hazımsızlık ve mide ağrısı şikayeti yaşıyorsanız, ya da yakın zamanda iştahınız kesildiyse ve mide bulantınız varsa bu durumun üzerinde çok durmayabilirsiniz. Ancak bu şikayetler aslında ciddi bir durumun nedeni olabilir. En öldürücü kanser türlerinden biri olan pankreas kanserinin belirtileri genelde farklı rahatsızlıklara yorulduğu için üzerinde durulmaz ve ilerleyen aşamalarda teşhis edilir.

Giriş Tarihi: 03.01.2023 14:04 Güncelleme Tarihi: 03.01.2023 14:15
Kanserin en sessiz belirtisi bu ağrı! Erken teşhis için büyük önem taşıyor

Ancak uzmanlar özellikle bu belirtilerden birkaçının aynı anda görülmesi durumunda kesinlikle göz ardı edilmemesi gerektiğini söylüyor.

Kanserin en sessiz belirtisi bu ağrı! Erken teşhis için büyük önem taşıyor

Teşhis edilen bu hastalığın semptomları, genellikle diğer, çok daha iyi huylu durumlarla karıştırılabilir ve bu nedenle birçok insan, kanser ileri aşamalara gelene kadar tıbbi yardım aramaz ve çok daha zor bir tedavi süreci ile karşı karşıya kalır.

Kanserin en sessiz belirtisi bu ağrı! Erken teşhis için büyük önem taşıyor

Sonuç olarak, pankreas kanseri en ölümcül ve yaygın kanser türlerinden biridir.

Kanserin en sessiz belirtisi bu ağrı! Erken teşhis için büyük önem taşıyor

Maalesef ki hastalığa yakalanan kişilerin yarısından fazlası teşhis konulduktan sonraki üç ay içerisinde vefat etmektedir.

Kanserin en sessiz belirtisi bu ağrı! Erken teşhis için büyük önem taşıyor

Ancak vakaların büyük çoğunluğuna kanser zaten geç bir aşamadayken teşhis konuyor, çünkü semptomlar genellikle hazımsızlık ve hassas bağırsak sendromu gibi diğer durumlarla örtüşüyor.

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