Kanserin en sessiz belirtisi bu ağrı! Erken teşhis için büyük önem taşıyor
Hazımsızlık ve mide ağrısı şikayeti yaşıyorsanız, ya da yakın zamanda iştahınız kesildiyse ve mide bulantınız varsa bu durumun üzerinde çok durmayabilirsiniz. Ancak bu şikayetler aslında ciddi bir durumun nedeni olabilir. En öldürücü kanser türlerinden biri olan pankreas kanserinin belirtileri genelde farklı rahatsızlıklara yorulduğu için üzerinde durulmaz ve ilerleyen aşamalarda teşhis edilir.
Giriş Tarihi: 03.01.2023 14:04
Güncelleme Tarihi: 03.01.2023 14:15