Kanserin en sessiz belirtisi bu ağrı! Erken teşhis için büyük önem taşıyor

Teşhis edilen bu hastalığın semptomları, genellikle diğer, çok daha iyi huylu durumlarla karıştırılabilir ve bu nedenle birçok insan, kanser ileri aşamalara gelene kadar tıbbi yardım aramaz ve çok daha zor bir tedavi süreci ile karşı karşıya kalır.