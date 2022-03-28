Kanserin ilk belirtisi olabilir! Erken teşhis için bu semptoma dikkat

Kanser, tüm zarar görmüş hücrelerin hızlı bir şekilde çoğalmasından kaynaklanan bir rahatsızlıktır ve birçok çeşidi bulunur. Bu hastalıkla ilgili olan birçok semptom bulunur. Fakat bu işaretler, genellikle çok net olmayabilir. Genellikle semptomlar, kanserin ortaya çıktığı organa göre değişiklik gösterir. Buna bağllı olarak, kanser bağırsaklarda ortaya çıktığında birçok insan tuvalete gittiklerinde birkaç değişiklik olduğunu fark edecektir.