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Kanserin ilk belirtisi olabilir! Erken teşhis için bu semptoma dikkat

Kanser, dünya nüfusundaki en önemli ölüm sebeplerinden biri. Erken teşhis edilerek hayatta kalma oranı ve iyileşme düzeyinin çok daha fazla olduğu bu rahatsızlıkta belirtiler konusunda dikkatli olmak gerekiyor. Uzmanlar, bedeninizde ortaya çıkan değişimler konusunda dikkatli olmanız gerektiği konusunda uyarıyor. Bu belirtilerden biri ise tuvalette ortaya çıkabilir. İşte o detaylar...

Giriş Tarihi: 28.03.2022 08:44 Güncelleme Tarihi: 28.03.2022 08:45
Kanserin ilk belirtisi olabilir! Erken teşhis için bu semptoma dikkat

Kanserin ilk belirtisi olabilir! Erken teşhis için bu semptoma dikkat

Kanser, tüm zarar görmüş hücrelerin hızlı bir şekilde çoğalmasından kaynaklanan bir rahatsızlıktır ve birçok çeşidi bulunur. Bu hastalıkla ilgili olan birçok semptom bulunur. Fakat bu işaretler, genellikle çok net olmayabilir. Genellikle semptomlar, kanserin ortaya çıktığı organa göre değişiklik gösterir. Buna bağllı olarak, kanser bağırsaklarda ortaya çıktığında birçok insan tuvalete gittiklerinde birkaç değişiklik olduğunu fark edecektir.

Kanserin ilk belirtisi olabilir! Erken teşhis için bu semptoma dikkat

Kanserin ilk belirtisi olabilir! Erken teşhis için bu semptoma dikkat

Kolon ve rektum kanseri, en yaygın görülen türlerinden biri. Fakat burada en riskli durum, bu iki kanser türünün de ilerleyen aşamalara kadar belirgin semptomlar göstermemesidir. Fakat hastalığı erken yakalamak, iyileştirici tedavi için kritik bir öneme sahiptir.

Kanserin ilk belirtisi olabilir! Erken teşhis için bu semptoma dikkat

Kanserin ilk belirtisi olabilir! Erken teşhis için bu semptoma dikkat

Bunun nedeni, hastalığın sıklıkla vücudun diğer bölgelerine yayılması ile ilgilidir. Özellikle ilerleyen aşamalarda kanseri hücrelerinin kontrol altına alınması zorlaşabilir. İngiltere'nin Kanser Araştırmaları Merkezi; ilerleyen bağırsak kanserinin, rektum veya kalın bağırsak (kolon) bölümlerinde yayılma gösterdiğini belirtti.

Kanserin ilk belirtisi olabilir! Erken teşhis için bu semptoma dikkat

Kanserin ilk belirtisi olabilir! Erken teşhis için bu semptoma dikkat

İlerlemiş bağırsak kanseri semptomları, yayılmamış bağırsak semptomlarını da içerebilir. Diğer belirtiler ise vücudun kanserin hangi kısmına yayıldığına bağlı olarak değişiklik gösterir.

Kanserin ilk belirtisi olabilir! Erken teşhis için bu semptoma dikkat

Kanserin ilk belirtisi olabilir! Erken teşhis için bu semptoma dikkat

Bağırsak kanseri ile ilişkili genel semptomlar arasında yorgunluk, iştahsızlık ve düşük enerji seviyeleri yer alır. Ulusal Sağlık Servisi'ne göre bağırsak kanseri kişilerin %90'ından fazlası, bağırsaklarını etkileyen bir semptom birliğine sahiptir.

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