Kanserin ilk belirtisi olabilir! Erken teşhis için bu semptoma dikkat
Kanser, dünya nüfusundaki en önemli ölüm sebeplerinden biri. Erken teşhis edilerek hayatta kalma oranı ve iyileşme düzeyinin çok daha fazla olduğu bu rahatsızlıkta belirtiler konusunda dikkatli olmak gerekiyor. Uzmanlar, bedeninizde ortaya çıkan değişimler konusunda dikkatli olmanız gerektiği konusunda uyarıyor. Bu belirtilerden biri ise tuvalette ortaya çıkabilir. İşte o detaylar...
Giriş Tarihi: 28.03.2022 08:44
Güncelleme Tarihi: 28.03.2022 08:45