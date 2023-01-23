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“Kansersavar” olarak anılıyor: Her derde deva olan bu besin 2000 yıl öncesine uzanıyor...
“Kansersavar” olarak anılıyor: Her derde deva olan bu besin 2000 yıl öncesine uzanıyor...
Antik Roma döneminden beri var olan bu besinin hikayesi 2000 yıl öncesine dayanıyor. 16. yy'da fazlasıyla popüler olan bu şifalı sebzenin faydaları saymakla bitmiyor. Göz sağlığını destekliyor, bağışıklığı güçlendiriyor. İşte mucizevi besinin sağlığa olan yararları…
Giriş Tarihi: 23.01.2023 08:53
Güncelleme Tarihi: 23.01.2023 09:04