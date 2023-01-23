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“Kansersavar” olarak anılıyor: Her derde deva olan bu besin 2000 yıl öncesine uzanıyor...

Antik Roma döneminden beri var olan bu besinin hikayesi 2000 yıl öncesine dayanıyor. 16. yy'da fazlasıyla popüler olan bu şifalı sebzenin faydaları saymakla bitmiyor. Göz sağlığını destekliyor, bağışıklığı güçlendiriyor. İşte mucizevi besinin sağlığa olan yararları…

Giriş Tarihi: 23.01.2023 08:53 Güncelleme Tarihi: 23.01.2023 09:04
“Kansersavar” olarak anılıyor: Her derde deva olan bu besin 2000 yıl öncesine uzanıyor...

Kansersavar özelliği ile soflarınızda yerini alan bu besin her derde şifa oluyor. Vitamin ve mineraller açısından oldukça zengin bir besin kaynağı. Anti-kanserojen madde olan "Sulphoraphane" içeriği ile brokoli, kansere karşı güçlü bir savaşçı oluyor.

“Kansersavar” olarak anılıyor: Her derde deva olan bu besin 2000 yıl öncesine uzanıyor...

Uzmanlar bu besinin tam bir şifa kaynağı olduğunu ve düzenli tüketmeniz gerektiğini söylüyor. Öyleyse gelin brokolinin faydalarına birlikte bir bakalım.

“Kansersavar” olarak anılıyor: Her derde deva olan bu besin 2000 yıl öncesine uzanıyor...

ÜREME ORGANLARININ SAĞLIKLI KALMASINI SAĞLIYOR

Genel olarak, daha fazla meyve ve sebze yiyen kişilerin belirli kanser türlerini geliştirme olasılığı daha düşüktür.

“Kansersavar” olarak anılıyor: Her derde deva olan bu besin 2000 yıl öncesine uzanıyor...

Yapılan çalışmalarda, brokoli tüketiminin bazı kanser türlerini önlediği ortaya çıkmıştır.

“Kansersavar” olarak anılıyor: Her derde deva olan bu besin 2000 yıl öncesine uzanıyor...

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞINI KORUR

Vitamin deposu olan brokoli, ağız ve diş sağlığını korumada oldukça önemli yere sahip.

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