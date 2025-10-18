Karaciğer sağlığını yerle bir eden o hata! Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez açıkladı: "Her sabah yapıyoruz ancak..."

ATIŞTIRMALIKLARDA YÜKSEK YAĞ, ŞEKER, ENDÜSTRİYEL FRUKTOZ YÜKLÜYORUZ

İş yerinde akşamüzeri çay saati olduğunda ya iş yerinde servis edilen veya çekmecelerde ya da sipariş ile bisküviler, kekler, tuzlu krakerler, kurabiye, gofret çeşitleri istisnasız her gün yenmektedir. Taze meyve, kuruyemiş ve kuru meyveler ise daha bilinç düzeyi yüksek iş yerlerinde obeziteden korunmak için tercih edildiğini de biliyoruz. Ev hanımları, emekliler, çalışmayanlar ise evde pasta, börek, kek, bisküvi, mayonezli salatalardan şerbetli tatlılara sütlü tatlılardan çikolataya kadar sürekli atıştırmaktadırlar. Durum böyle olunca aslında obezitenin toplumun her kesiminde ortaya çıkmasına şaşırılmamalıdır.