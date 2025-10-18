Roza
Karaciğer sağlığını yerle bir eden o hata! Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez açıkladı: "Her sabah yapıyoruz ancak..."
Kirli su ve besinlerle vücuda giren toksik metaller; karaciğerden beyne birçok organı etkiliyor. Ancak doğanın sunduğu bazı besinler, bu zararlı maddeleri vücuttan süpürüyor. Akdeniz tipi doğal detoks diyeti, ağır metal arındırmada ve yaşlanmayı geciktirmede büyük rol oynuyor.
Giriş Tarihi: 18.10.2025 09:42