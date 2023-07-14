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Karaciğerde birikmiş toksinleri atıyor! Sabahları bir bardak tüketen doktor yüzü görmüyor

Karaciğerin temizlenmesi için vücudun toksinlerden arınması gerekir. Karaciğer, kanı temizler, zararlı maddeleri parçalar ve atık ürünleri uzaklaştırır. Sağlıklı bir karaciğer fonksiyonuna sahip olmak için, dengeli bir beslenme, yeterli su tüketimi, düzenli egzersiz, uyku düzenine dikkat etme gibi genel sağlık kurallarına uymak gerekiyor. Karaciğerde yer alan toksinler, uzun süre atılmadığında kronik hastalıkların önü açılmış olur. Uzmanlar, bazı besinlerin şifalı gücünden faydalanmak gerektiğini belirtiyor. Peki, vücuda alınan zararlı maddelerin biriktiği, en hayati organlardan biri olan karaciğeri temizleyen besinler hangileri?