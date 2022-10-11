Roza
Galeri
Roza Sağlık
Karaciğerdeki yağlanmayı bitiriyor, zehrin kökünü kazıyor! Günde sadece iki diş yeter...
Karaciğerdeki yağlanmayı bitiriyor, zehrin kökünü kazıyor! Günde sadece iki diş yeter...
Karaciğer rahatsızlıkları, tüm dünyada en sık görülen rahatsızlıkların arasında bulunuyor. Özellikle yağlanma sonucunda ortaya çıkabilecek sağlık sorunları, siroz da dahil olmak üzere hayatı tehdit edebilecek düzeye varabilir. Her ne kadar kendini yenileme potansiyeli en yüksek organlardan biri olsa da, karaciğer; beslenme tarzından ve yaşam stilinden büyük oranda etkileniyor. Uzmana danışarak doğru tedaviyi almanızın yanı sıra bazı doğal içerikler; karaciğerinizde yenileyici bir etki sunabilir. İşte bu besinlerden biri...
Giriş Tarihi: 11.10.2022 08:34
Güncelleme Tarihi: 11.10.2022 08:39