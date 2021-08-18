Karaciğeri koruyan mucize! Yedikçe tüm bağışıklığınızı yeniliyor

Anti-mantar ve Anti-mikrobiyal: Sumak, cilt iltihabı ve bozukluklarının tedavisine yardımcı olabilecek Anti-mikrobiyal ve mantar önleyici bir baharattır. Ayrıca Salmonella gibi bakterilerle savaşmada etkili olduğu ve meyve ve sebzeleri güvenli bir şekilde dezenfekte etmek için kullanılabileceği araştırılmıştır.