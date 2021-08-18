Karaciğeri koruyan mucize! Yedikçe tüm bağışıklığınızı yeniliyor

Vücudunuzu yenileyen, bağışıklığınızı güçlendiren ve iltihaplanmadan koruyan sumağın aynı zamanda oldukça büyük sağlık faydaları bulunuyor. Üzerinde yapılan çalışmalar, her geçen gün yeni bir etkisini ortaya koyuyor. İşte sumak tükettiğinizde vücudunuzda olacaklar...
Anti-kanser: Süper bir antioksidandır ve diyabet, kardiyovasküler hastalıklar ve kanser gibi hastalıkları önlemeye yardımcı olabileceği anlamına gelen C vitamini ile doludur.
İltihap önleyici: İltihabın çoğu hastalığın nedeni olduğu düşünülür ve sumak, çeşitli rahatsızlıklar, soğuk algınlığı ve grip ile savaşmaya yardımcı olan iltihap önleyici bir baharattır.
Kolesterol seviyelerini düzenlemede ve kan şekerini düşürerek diyabet tedavisinde etkili olduğu ispatlanmıştır.
Anti-mantar ve Anti-mikrobiyal: Sumak, cilt iltihabı ve bozukluklarının tedavisine yardımcı olabilecek Anti-mikrobiyal ve mantar önleyici bir baharattır. Ayrıca Salmonella gibi bakterilerle savaşmada etkili olduğu ve meyve ve sebzeleri güvenli bir şekilde dezenfekte etmek için kullanılabileceği araştırılmıştır.