Roza Galeri Roza Sağlık Karaciğerin resmen sonunu getiriyor! Bir kaşığı bile zehir saçıyor...

Karaciğerin resmen sonunu getiriyor! Bir kaşığı bile zehir saçıyor...

Karaciğerin görevleri ve etkisi sağlığımızı korumada büyük bir öneme sahip. Kendini yenileyebilen tek organ olarak bilinse de düzenli olarak tüketilen zararlı gıdalar karaciğerde büyük yıkımlara neden olabilir. Bu zararlı yiyeceklerin arasında ise sağlıklı olduğunu düşündüğümüz ancak zehirden farksız etkileri bulunan gıdalar da yer alabiliyor. İşte karaciğer sağlığınızı korumak adına asla tüketmemeniz gereken o besinler...

Giriş Tarihi: 22.09.2022 13:52 Güncelleme Tarihi: 22.09.2022 13:58
Karaciğerin resmen sonunu getiriyor! Bir kaşığı bile zehir saçıyor...

Binden fazla enzimin üretiminde rol oynayan karaciğer, kan şekerini normal seviyede tutmayı, belirli hormonları düzenlemeyi sağlayarak en önemli işlevlerden bir çoğunu kendi başına üstlenir. Hayati organların başında gelen karaciğeri sağlıklı tutmanın anahtarı ise beslenmeden geçer.

Karaciğerin resmen sonunu getiriyor! Bir kaşığı bile zehir saçıyor...

ÇİN TUZU

Birçok paketlenmiş hazır gıdada bulunan çin tuzu, karaciğerde iltihaplanmaya yol açabilir.

Karaciğerin resmen sonunu getiriyor! Bir kaşığı bile zehir saçıyor...

Diğer adıyla monosodyum glutamat olarak bilinir ancak paketli gıdaların üzerinde hidrolize bitkisel protein, maya özü, çin tuzu ya da soya ekstresi gibi pek çok farklı şekilde adlandırılabilir.

Karaciğerin resmen sonunu getiriyor! Bir kaşığı bile zehir saçıyor...

Paketli gıdalar tüketmek yerine evde kendi atıştırmalıklarınızı hazırlamak çok daha sağlıklı bir tercih olacaktır.

Karaciğerin resmen sonunu getiriyor! Bir kaşığı bile zehir saçıyor...

CİPS

İçerisinde yoğun miktarda zararlı yağ barındıran cipser karaciğerin en büyük düşmanları arasındadır.

SON DAKİKA SON DAKİKA