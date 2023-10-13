Roza Galeri Roza Sağlık Kardiyologlar ağzınıza bile sürmeyin diyor! Kalbi adeta içten içe çürütüyor…

Kardiyologlar ağzınıza bile sürmeyin diyor! Kalbi adeta içten içe çürütüyor…

Her zaman mükemmel beslenmek mümkün olmasa da, beslenme düzenine dikkat etmek sağlık açısından oldukça önemlidir. Özellikle konu atıştırmalıklar olduğunda doğru ve sağlıklı seçimler yapmak, başta kalp sağlığını korumak ve erken ölüm riskini azaltmak açısından kritik bir öneme sahiptir. Uzman Kardiyolog Harmony Reynolds'ın TikTok'ta Everyday Health için paylaştığı bu video, asla yemediği besinleri ve sağlıklı alternatifleri hakkında bilgi sunarak insanlara sağlıklı beslenme konusunda farkındalık yaratmayı amaçlıyor. Sağlıklı tercihler yapmak, uzun vadeli sağlık ve iyi yaşam için büyük bir fark yaratabilir.