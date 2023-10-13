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Kardiyologlar ağzınıza bile sürmeyin diyor! Kalbi adeta içten içe çürütüyor…

Her zaman mükemmel beslenmek mümkün olmasa da, beslenme düzenine dikkat etmek sağlık açısından oldukça önemlidir. Özellikle konu atıştırmalıklar olduğunda doğru ve sağlıklı seçimler yapmak, başta kalp sağlığını korumak ve erken ölüm riskini azaltmak açısından kritik bir öneme sahiptir. Uzman Kardiyolog Harmony Reynolds'ın TikTok'ta Everyday Health için paylaştığı bu video, asla yemediği besinleri ve sağlıklı alternatifleri hakkında bilgi sunarak insanlara sağlıklı beslenme konusunda farkındalık yaratmayı amaçlıyor. Sağlıklı tercihler yapmak, uzun vadeli sağlık ve iyi yaşam için büyük bir fark yaratabilir.

Giriş Tarihi: 13.10.2023 11:20 Güncelleme Tarihi: 13.10.2023 11:32
Kardiyologlar ağzınıza bile sürmeyin diyor! Kalbi adeta içten içe çürütüyor…

Beslenme araştırmalarında keskin cevaplar vermek zor olsa da Reynolds, belirli araştırmaların sonuçlarından yola çıkarak genel kanılara varmanın mümkün olduğunu söyledi. Bu sayede başta kalp sağlığı ve beslenme arasındaki ilişki hakkında daha çok bilgileri olduğunu söyledi.

Kardiyologlar ağzınıza bile sürmeyin diyor! Kalbi adeta içten içe çürütüyor…

Mevcut veriler ışığında Reynolds, özelikle belirli yiyeceklerden kaçınmayı tavsiye ettiğini, zararlı yiyeceklerin ise mümkün olduğunca nadir tüketilmesi gerektiğinin altını çizdi. İşte adım adım Reynolds'ın sağlıklı beslenme rutini…

Kardiyologlar ağzınıza bile sürmeyin diyor! Kalbi adeta içten içe çürütüyor…

MARGARİN VE HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI TÜKETMEDEN ÖNCE DİKKAT!
Reynolds, gözlemsel çalışmaların, margarin ve bitkisel yağların tüketiminin daha yüksek kardiyovasküler temelli ölüm riskiyle ilişkilendirildiğini, ancak bu etkinin nedeninin tam olarak net olmadığını belirtti.

Kardiyologlar ağzınıza bile sürmeyin diyor! Kalbi adeta içten içe çürütüyor…

Ayrıca, bu yağların kolesterol gibi geleneksel risk faktörlerini artırmadığını da vurguladı.

Kardiyologlar ağzınıza bile sürmeyin diyor! Kalbi adeta içten içe çürütüyor…

Öte yandan, hindistan cevizi yağı da endişe verici olabileceğini çünkü doymuş yağlar açısından zengin ve bu tür yağların kalp sağlığı üzerindeki riskleriyle ilişkilendirilebileceğini söyledi.

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