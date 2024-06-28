Kardiyologların tek lokmasını bile yemediği o besin! Hepimiz bayılıyoruz, meğer kalbi çürütüyormuş...

Reynolds, her ne kadar keskin bir diyet tavsiyesi vermenin zor olduğunu, bunun nedeninin beslenme araştırmalarında her zaman "en net" cevaplara ulaşamamaları olduğunu söyledi. Bununla birlikte, şu anda elde edilen veriler, beslenme ve kalp sağlığı arasındaki ilişkiyi gösteren çok sayıda kanıt sunuyor.



