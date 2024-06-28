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Kardiyologların tek lokmasını bile yemediği o besin! Hepimiz bayılıyoruz, meğer kalbi çürütüyormuş...

Sağlıklı beslenmek her zaman mümkün olmasa da bazı durumlarda beslenme sisteminize dikkat etmek önemlidir. Özellikle atıştırmalıkları doğru seçmek, kalp sağlığını düşündüğünüzden çok daha iyi koruyarak erken ölüm riskini azaltabilir. Bu konuyla ilgili olarak, Uzman Kardiyolog Harmony Reynolds, Everyday Health için TikTok'ta çektiği bir videoda hayatında hiç yemediği yiyecekleri paylaştı.

Giriş Tarihi: 28.06.2024 08:33 Güncelleme Tarihi: 28.06.2024 08:38
Kardiyologların tek lokmasını bile yemediği o besin! Hepimiz bayılıyoruz, meğer kalbi çürütüyormuş...

Reynolds, her ne kadar keskin bir diyet tavsiyesi vermenin zor olduğunu, bunun nedeninin beslenme araştırmalarında her zaman "en net" cevaplara ulaşamamaları olduğunu söyledi. Bununla birlikte, şu anda elde edilen veriler, beslenme ve kalp sağlığı arasındaki ilişkiyi gösteren çok sayıda kanıt sunuyor.

Kardiyologların tek lokmasını bile yemediği o besin! Hepimiz bayılıyoruz, meğer kalbi çürütüyormuş...

Reynolds, mevcut verilere dayanarak, belirli yiyeceklerden kaçınmayı tercih ettiğini ve ölçülü olarak daha az sağlıklı yiyeceklerin çok nadiren de olsa tadını çıkardığını belirtti. Peki, nasıl? Reynolds'ın sağlıklı beslenme alışkanlığı aşağıdaki gibidir...

Kardiyologların tek lokmasını bile yemediği o besin! Hepimiz bayılıyoruz, meğer kalbi çürütüyormuş...

YEDİĞİNİZ YAĞLARA DİKKAT!

Reynolds, gözlemsel çalışmaların margarin ve bitkisel yağ tüketiminin daha yüksek kardiyovasküler temelli ölümle ilişkili olduğunu öne sürdüğünü söyledi. Ancak kolesterol gibi risk faktörlerini artırmadıkları için nedeninin net olmadığını söyledi. Hindistan cevizi yağı, doymuş yağlardan oluştuğu için kalp rahatsızlıklarına neden olabilir.

Kardiyologların tek lokmasını bile yemediği o besin! Hepimiz bayılıyoruz, meğer kalbi çürütüyormuş...
Reynolds, bu nedenle hastalara sıklıkla hindistan cevizi yağı tüketip tüketmediklerini sordu ve LDL kolesterolü yükselten önemli bir faktörlerden biri olduğunu fark etti.
Kardiyologların tek lokmasını bile yemediği o besin! Hepimiz bayılıyoruz, meğer kalbi çürütüyormuş...

Ek olarak, "ölçülü olmak şartıyla" tereyağı kullanmanın daha iyi bir seçenek olduğunu söyledi.

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