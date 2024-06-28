Roza
Galeri
Roza Sağlık
Kardiyologların tek lokmasını bile yemediği o besin! Hepimiz bayılıyoruz, meğer kalbi çürütüyormuş...
Kardiyologların tek lokmasını bile yemediği o besin! Hepimiz bayılıyoruz, meğer kalbi çürütüyormuş...
Sağlıklı beslenmek her zaman mümkün olmasa da bazı durumlarda beslenme sisteminize dikkat etmek önemlidir. Özellikle atıştırmalıkları doğru seçmek, kalp sağlığını düşündüğünüzden çok daha iyi koruyarak erken ölüm riskini azaltabilir. Bu konuyla ilgili olarak, Uzman Kardiyolog Harmony Reynolds, Everyday Health için TikTok'ta çektiği bir videoda hayatında hiç yemediği yiyecekleri paylaştı.
Giriş Tarihi: 28.06.2024 08:33
Güncelleme Tarihi: 28.06.2024 08:38