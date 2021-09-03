Karın şişkinliği ve gaz sıkışması yaşıyorsanız bu çözüme dikkat!

Gün içinde tükettiğimiz besinler, şişkinlik sorununu da beraberinde getirebiliyor. Şişkinlik ve gaz sıkışması ile ilgili çok etkili bir tedavi yöntemi olmasa da rahatlamayı sağlayacak çözümler mevcuttur. Birçok insanın vücudunda gazın tahliye edilememesi durumunda ağrılar ortaya çıkmaktadır. Gastroentereloji Uzmanı Prof. Dr. Cengiz Pata gazdan şikayetçi olanlara önerilerde bulundu.
Maalesef şişkinlik çoğumuzun sorunu ve çok etkili tedavi yöntemleri henüz yok. Yine de rahatlamamızı sağlayabilecek birçok çözüm mevcut. Hepimizin vücudunda gaz, kaçınılmaz olarak var ve genelde sorun yaratmaz. Zorluk gaz miktarının artmasında ve artan gazın tahliye edilememesi durumumda ortaya çıkar. Gastroentereloji Uzmanı Prof. Dr. Cengiz Pata gazdan şikayetçi olanlara önerilerde bulundu.
Sistemde oluşan fazla hava organların duvarlarında gerilmeye yol açar ki, uyarılan sinir uçları sayesinde karın ağrısı, düzensiz tuvalete çıkma, sık geğirme, kontrolsüz yellenme, nefes darlığı, çarpıntı gibi fonksiyonel bozukluklar otaya çıkmaya başlar. Gastroentereloji Uzmanı Prof. Dr. Cengiz Pata gazdan şikayetçi olanlara önerilerde bulundu.
FAZLA ŞİŞKİNLİK KALP ÇARPINTISI YAPABİLİR
Gün içerisinde sistemde yaklaşık 3-4 litre gaz oluşuyorsa, bunun yaklaşık yarısı yuttuğumuz havadır.
Kalan kısmın yaklaşık yarısı sindirim sırasında ortaya çıkan gaz, diğer yarısı ise bağırsak bakterilerinin ürettiği gazdır. Gazın artması öncelikle mide ve bağırsaklarda şişkinliğe yol açar.
Şişkinlik ise karın ağrısına, kapladığı hacimle nefes darlığına çok daha ilerlerse kalp de çarpıntılara yol açabilir. Vücudumuz tüm aksaklıklarda kendisini korumak üzere programlanmıştır.