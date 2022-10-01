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Kaynatıp içen şifa buluyor! Vücuttaki zehri dakikalar içerisinde söküp atıyor…

Tükettiğimiz tüm besinlerin sağlığımız üzerinde çeşitli etkileri bulunuyor. Sağlığımızı korumak adına ise özellikle meyve ve sebze tüketmemiz öneriliyor. Bu meyvelerin başında gelen karadutun pek çok faydası bulunuyor. Dilerseniz taze olarak tüketebileceğiniz gibi reçel, meyve suyu ya da dondurma olarak bile tüketebileceğiniz bu meyveyi kaynatıp içtiğinizde ise pek çok hastalığa şifa oluyor...

Giriş Tarihi: 01.10.2022 15:24 Güncelleme Tarihi: 01.10.2022 15:30
Kaynatıp içen şifa buluyor! Vücuttaki zehri dakikalar içerisinde söküp atıyor…

Kanseri önleyen bu mucize meyvenin şurubu da hem faydaları hem de lezzetiyle yeni favoriniz olacak. Yaşlanmayı önleyen, şekeri düzenleyen ve hatta iltihaplanmayı gideren karadut şurubunun tüm faydaları ise şöyle…

Kaynatıp içen şifa buluyor! Vücuttaki zehri dakikalar içerisinde söküp atıyor…

KARADUT ŞURUBUNUN YARARLARI

Karadut şurubunu düzenli olarak kullanmak sizi neredeyse tüm hastalıklardan koruyacağı gibi ilaçlara doğal bir alternatif de oluyor. Karadut şurubunun bilinen en etkili yararları ise şöyle;

  • Sabahları bir bardak tüketildiğinde gün boyu enerji veriyor ve yorgunluğu gideriyor.
  • Zengin bir E ve K vitamini deposu olarak kanın kalitesini arttırıyor, kemik gelişimini destekliyor.
  • Kanseri önleyici özelliği bulunuyor.
  • Sabah aç karnına tüketildiğinde bağırsaktaki parazitleri temizliyor.
  • Antioksidan deposu olarak yaşlanmayı geciktirici özelliği bulunuyor.
  • Şurubu hazırlarken ayrılan posa yüze maske olarak uygulandığında botoks etkisi yaratıyor.
  • Mide salgılarını düzenleyip ülser gibi mide hastalıklarına çare oluyor.
  • Yaz aylarında düzenli olarak tüketildiğinde güneşin zararlı etkilerinden koruyor.
Kaynatıp içen şifa buluyor! Vücuttaki zehri dakikalar içerisinde söküp atıyor…

KARADUT ŞURUBU YAPIMI

Malzemeler;

  • Karadut
  • Şeker
  • Su

Yapımı;

  • Yaz aylarında rengi karardıktan sonra taze olarak toplanan karadut, derin bir kabın içerisine alınır.
  • Üzerine tamamını kaplayacak kadar toz şeker eklenir ve bir gün boyunca buzdolabında beklemeye bırakılır.
  • Arından dolaptan çıkardığınız karadutlar bir tencereye alınır.
  • Üzerine karadutun iki katı kadar su konur ve orta ateşte pişmeye bırakılır.
Kaynatıp içen şifa buluyor! Vücuttaki zehri dakikalar içerisinde söküp atıyor…
  • Kaynadıktan sonra 20 dakika bekleyip ardından ocaktan alınır.
  • Oda sıcaklığında soğuyan karışım temiz bir bez veya tülbent yardımıyla posasından ayrılır.
  • Buzdolabında sağlayacağınız şurup soğuk olarak servis edilir.
  • Uzun süre saklamak isterseniz sıcakken cam kavanozlara koyup ters bir şekilde serin ve kuru bir yerde bekletebilirsiniz.
Kaynatıp içen şifa buluyor! Vücuttaki zehri dakikalar içerisinde söküp atıyor…

KARADUTUN FAYDALARI

KAN ŞEKERİNİ DÜZENLER

Kan şekeri seviyenizi kontrol etmek istiyorsanız beslenme düzeninize mutlaka karadut ekleyin. Yapılan araştırmalarda dutun özellikle tip 2 diyabet hastalığında kullanılan ilaçlarla benzer etki gösterdiği saptanmıştır.

KANSER RİSKİNİ DÜŞÜRÜR

İçeriğinde yoğun miktarda bulunan antosiyaninler sayesinde karadut kansere karşı koruyucu bir kalkan oluşturur. Aynı zamanda kolon kanseri, cilt kanseri, prostat kanseri ve tiroid hastalığı ile savaşmada oldukça etkili olan resveratroller içermektedir.

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