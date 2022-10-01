Kaynatıp içen şifa buluyor! Vücuttaki zehri dakikalar içerisinde söküp atıyor…
Tükettiğimiz tüm besinlerin sağlığımız üzerinde çeşitli etkileri bulunuyor. Sağlığımızı korumak adına ise özellikle meyve ve sebze tüketmemiz öneriliyor. Bu meyvelerin başında gelen karadutun pek çok faydası bulunuyor. Dilerseniz taze olarak tüketebileceğiniz gibi reçel, meyve suyu ya da dondurma olarak bile tüketebileceğiniz bu meyveyi kaynatıp içtiğinizde ise pek çok hastalığa şifa oluyor...
Giriş Tarihi: 01.10.2022 15:24
Güncelleme Tarihi: 01.10.2022 15:30