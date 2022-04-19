Kilo aralığına dikkat! Bu oran kanser riskini %88 artırıyor

Araştırmalar, yaşam boyunca fazla kilonun bir kadının rahim kanseri riskini geliştirme riskini neredeyse iki katına çıkarabileceğini ortaya koyuyor. Bilim insanları ve doktorlar, bir süredir aşırı kilolu veya obez olmanın hastalık riskini artırdığını biliyorlardı. Bristol Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, artan riskin kapsamının yanı sıra aradaki nedensel ilişkiye de ışık tuttular. Bu nedensel bağlantı ile ilişkili olarak vücut kitle indeksinde her beş birim artışta endometriyal kanser riskinin de %88 arttığını ortaya koydular. Araştırma BMC Medicine dergisinde yayınlandı ve Cancer Research UK tarafından finanse edildi. Artan risk, elde edilen verilere göre önceki çalışmaların ortaya koyduğundan daha yüksekti. Üstelik diğer birçok çalışmada kullanılan kısa vadeli incelemeden ziyade yaşam boyu kilo durumunu yansıtır. Dr. Julie Sharp, bu tür araştırmaların aşırı kilolu veya obez olmanın kanserin ikinci büyük nedeni olduğu gerçeğini desteklediğini ve nedenini belirlemeye yardımcı olabileceğini dile getirdi. Ayrıca gelecekte kanserin nasıl önleneceğini ve tedavi edileceğini ortaya çıkarmada da oldukça önemli bir rol oynayacaktır. Obezite ile mücadele eden kişiler arasında kanser riskini yönetmek için tam olarak hangi tedavilerin ve ilaçların kullanılabileceğini araştırmak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulsa da fazla kilolu veya obez olmanın 13 farklı kanser türünü geliştirme riskini artırdığı biliniyor. Kanser riskini azaltmak için dengeli beslenerek ve aktif kalarak sağlıklı bir kiloyu korumak oldukça önemlidir. Çalışma, rahım zarını (endometriyumu) etkileyen en yaygın rahim kanseri türü olan endometriyal kanseri inceledi. İngiltere, Avustralya, Belçika, Almanya, Polonya, İsveç ve ABD'deki 120.000 kadından genetik örnekler incelendi. Yaklaşık 13.000'inde rahim kanseri vardı. Araştırmacılar, obezite ve rahim kanserini ilişkilendirilebilecek 14 özelliğin ortak noktasını incelediler ve rahim kanseri riskini artıran iki hormonu tespit ettiler. Açlık insülini ve testosteron, bu riski artıran iki hormon olarak kendini gösteriyordu. Uzmanlar, hormonlar aracılığıyla obezite riskinin nasıl arttığını saptayarak, gelecekte ilaçların kanser geliştirme riski daha yüksek olanlarda belirli hormonların seviyesini azaltmak veya artırmak gibi müdahalelerde bulunabileceklerini umut ediyorlar. Araştırmanın yazarı Emma Hazelwood, bu çalışmanın obezitenin kansere nasıl neden olduğunu ve bununla mücadele etmek için neler yapılabileceğini tam olarak ortaya çıkarmak için genetik analizlerin nasıl kullanabileceğini dair bir ilk adım olduğunu dile getirdi. Obezite ve rahim kanseri arasındaki bağlantılar iyi biliniyor ancak bu, bunun neden moleküler düzeyde olduğunu tam olarak araştıran en büyük çalışmalardan biri. Hazelwood, obezite ile mücadele eden kişilerde kanser riskini azaltmaya yardımcı olmak için bu bilgiyi şimdi nasıl kullanabileceklerini araştıran daha fazla araştırma yapmayı dört gözle beklediklerini belirtiyor.