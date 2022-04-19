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Kilo aralığına dikkat! Bu oran kanser riskini %88 artırıyor

Bristol'de yapılan araştırmalardan biri vücut kitle indeksi artışının risk taşıdğını ve bu oran her beş birim arttığında endometriyal kanser riskinin de %88 oranında arttığını tespit etti.

Giriş Tarihi: 19.04.2022 15:35 Güncelleme Tarihi: 19.04.2022 15:41
Kilo aralığına dikkat! Bu oran kanser riskini %88 artırıyor

Kilo aralığına dikkat! Bu oran kanser riskini %88 artırıyor

Araştırmalar, yaşam boyunca fazla kilonun bir kadının rahim kanseri riskini geliştirme riskini neredeyse iki katına çıkarabileceğini ortaya koyuyor. Bilim insanları ve doktorlar, bir süredir aşırı kilolu veya obez olmanın hastalık riskini artırdığını biliyorlardı.

Kilo aralığına dikkat! Bu oran kanser riskini %88 artırıyor

Kilo aralığına dikkat! Bu oran kanser riskini %88 artırıyor

Bristol Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, artan riskin kapsamının yanı sıra aradaki nedensel ilişkiye de ışık tuttular. Bu nedensel bağlantı ile ilişkili olarak vücut kitle indeksinde her beş birim artışta endometriyal kanser riskinin de %88 arttığını ortaya koydular. Araştırma BMC Medicine dergisinde yayınlandı ve Cancer Research UK tarafından finanse edildi.

Kilo aralığına dikkat! Bu oran kanser riskini %88 artırıyor

Kilo aralığına dikkat! Bu oran kanser riskini %88 artırıyor

Artan risk, elde edilen verilere göre önceki çalışmaların ortaya koyduğundan daha yüksekti. Üstelik diğer birçok çalışmada kullanılan kısa vadeli incelemeden ziyade yaşam boyu kilo durumunu yansıtır.

Kilo aralığına dikkat! Bu oran kanser riskini %88 artırıyor

Kilo aralığına dikkat! Bu oran kanser riskini %88 artırıyor

Dr. Julie Sharp, bu tür araştırmaların aşırı kilolu veya obez olmanın kanserin ikinci büyük nedeni olduğu gerçeğini desteklediğini ve nedenini belirlemeye yardımcı olabileceğini dile getirdi. Ayrıca gelecekte kanserin nasıl önleneceğini ve tedavi edileceğini ortaya çıkarmada da oldukça önemli bir rol oynayacaktır.

Kilo aralığına dikkat! Bu oran kanser riskini %88 artırıyor

Kilo aralığına dikkat! Bu oran kanser riskini %88 artırıyor

Obezite ile mücadele eden kişiler arasında kanser riskini yönetmek için tam olarak hangi tedavilerin ve ilaçların kullanılabileceğini araştırmak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulsa da fazla kilolu veya obez olmanın 13 farklı kanser türünü geliştirme riskini artırdığı biliniyor.

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