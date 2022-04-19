Kilo aralığına dikkat! Bu oran kanser riskini %88 artırıyor

Obezite ile mücadele eden kişiler arasında kanser riskini yönetmek için tam olarak hangi tedavilerin ve ilaçların kullanılabileceğini araştırmak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulsa da fazla kilolu veya obez olmanın 13 farklı kanser türünü geliştirme riskini artırdığı biliniyor.