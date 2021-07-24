Kısa sürede kilo vereceksiniz! İşte yağ yakmanın püf noktaları

Sağlıklı bir zayıflama yağ yakmakla mümkündür. Bunun için de belli kurallar, yaşam ve beslenme alışkanlıkları vardır. İşte sizin için yağ yakmanın en önemli püf noktaları...

HER GÜN İDRAR RENGİNİZİ KONTROL EDİN Her gün sabah aç karnına idrar renginizi kontrol edin. Uygulayacağınız bu sistemde idrar renginiz renksiz, soluk saman veya açık sarı arasında değişecektir. Bu hem sizin zayıflarken yeterli su içtiğinizi hem de karaciğer, safra kesesi ya da böbrekte herhangi bir rahatsızlığın oluşmadan sağlıklı kilo verdiğinizi de gösterecektir. İdrarınızın rengi koyu limon sarısı oluyorsa su az içiyorsunuz miktarını arttırın uyarısını vücudunuz veriyor demektir.

SIK VE UZUN SÜREN YÜRÜYÜŞLER YAPIN

Birçok araştırma tek başına aktivitenin kilo verme üzerinde neredeyse çok az etkili olduğunu göstermektedir. Fit, ince ve kaslı bir vücuda sahip olabilmenin, kalp tepe atımının yüzde 70 kadar yoğunluğunda sürekli yapılması ile mümkün olduğunu unutmamalısınız. Kalp tepe atım sayınızı hesaplamak için 220'den yaşınızı çıkarmanız yeterli. Çıkan değeri 0.7 ile çarptığınızda egzersiz sırasında kalp tepe atım sayınızın ne kadar olması gerektiğini bulacaksınız. Örneğin; yaşınız 40 ise 220'den 40'ı çıkarın. Bulduğunuz değer 180 olacaktır. 180'i 0.7 ile çarptığınızda bulduğunuz 126 değeri sizin egzersiz boyunca yağ yakabileceğiniz kalp tepe atım sayınızı verecektir.

ÖĞÜNLERDE SU İÇİN

Suyun sıfır kalori olduğunu unutmayın.

Düzenli su içimi; sindirimi kolaylaştırır, kabızlığı önler, kan basıncını dengeler, besinleri ve oksijeni hücrelere taşır, eklemleri ve organları korur, vücut ısısını sabit tutar ve elektrolit dengesini sağlar. Herkesin günde aşağı yukarı 1 ila 1.5 litre ortalama 4-6 su bardağı kadar su içmesi gerekir.

Öğünlerin aralarında da içebildiğiniz kadar su içmeye çalışın, faydalı olacağına emin olabilirsiniz.