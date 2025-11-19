Roza
Galeri
Roza Sağlık
Kışın akşam yemeğini hangi saatlerde yemelisiniz? Bilim insanları araştırdı: Meğer en doğru zaman…
Kışın akşam yemeğini hangi saatlerde yemelisiniz? Bilim insanları araştırdı: Meğer en doğru zaman…
Kış, daha kısa günler, daha karanlık akşamlar ve daha geç akşam yemekleri ile kendini hissettirir. Ancak, kış aylarında yemek yeme şeklimizi değiştirmek, bu ayları vücudumuz ve zihnimiz için biraz daha kolay hale getirebilir. Bu konu üzerine araştırmalar yapan uzmanlar, bu ayları vücudumuz ve zihnimiz için biraz daha kolay getirecek olan o sırdan bahsetti. Meğer ışın aslı, kışın yediğimiz yemeklerin saatlerine dikkat etmekten geçiyorumuş. İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 19.11.2025 12:46