Roza Galeri Roza Sağlık Kısırlığı önlüyor doğurganlığı artırıyor! Uzmanlar bu besini mutlaka tüketmeniz gerektiğini söylüyor…

Kısırlığı önlüyor doğurganlığı artırıyor! Uzmanlar bu besini mutlaka tüketmeniz gerektiğini söylüyor…

Hamile kalamama hem erkekler hem de kadınlar için çok stresli bir durum olabilir. Herkes için işe yarayan sihirli bir doğurganlık diyeti olmasa da, üreme endokrinolojisi uzmanları doğurganlığınızı önemli derecede etkileyecek beslenme tavsiyelerinde bulunuyor. İşte detayları…