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Kısırlığı önlüyor doğurganlığı artırıyor! Uzmanlar bu besini mutlaka tüketmeniz gerektiğini söylüyor…

Hamile kalamama hem erkekler hem de kadınlar için çok stresli bir durum olabilir. Herkes için işe yarayan sihirli bir doğurganlık diyeti olmasa da, üreme endokrinolojisi uzmanları doğurganlığınızı önemli derecede etkileyecek beslenme tavsiyelerinde bulunuyor. İşte detayları…

Giriş Tarihi: 18.09.2022 10:21 Güncelleme Tarihi: 18.09.2022 10:34
Kısırlığı önlüyor doğurganlığı artırıyor! Uzmanlar bu besini mutlaka tüketmeniz gerektiğini söylüyor…

Hamile kalmaya çalışırken hangi yiyecekleri yemeniz ve hangilerinden kaçınmanız gerektiğini merak ediyorsanız, doğurganlığı en üst düzeye çıkarmak için önerilen 10 besinin neler olduğuna gelin birlikte bir bakalım.

Kısırlığı önlüyor doğurganlığı artırıyor! Uzmanlar bu besini mutlaka tüketmeniz gerektiğini söylüyor…

BESİNLER DOĞURGANLIĞI ETKİLİYOR

Kadınların doğurganlığını artırmaya yardımcı olabilecek yiyecekler, sağlıklı beslenme planının bir parçasıdır.

Kısırlığı önlüyor doğurganlığı artırıyor! Uzmanlar bu besini mutlaka tüketmeniz gerektiğini söylüyor…

Gıda seçimleri ile kısırlık arasındaki bağlantıyı inceleyen birkaç çalışma, belirli diyet seçimlerinin doğurganlığı etkileyebileceğini belirledi.

Kısırlığı önlüyor doğurganlığı artırıyor! Uzmanlar bu besini mutlaka tüketmeniz gerektiğini söylüyor…

Aynı zamanda, bazı gıdalar yumurtlama fonksiyon bozukluğunu azaltmaya yardımcı olur. Zeytinyağı, düşük glisemik karbonhidratlar, bitki bazlı gıdalar, hayvansal protein kaynakları yerine bitki veya bitkisel protein ve yüksek yağlı süt ürünleri gibi tekli doymamış yağların daha fazla tüketildiği bir doğurganlık diyetinin gebelik öncesi dönemde, yumurtlama bozukluklarına bağlı kısırlık riskinin daha düşük olmasıyla sonuçlanmıştır.

Kısırlığı önlüyor doğurganlığı artırıyor! Uzmanlar bu besini mutlaka tüketmeniz gerektiğini söylüyor…

FOLAT AÇISINDAN ZENGİN BESİNLER

Prospektif bir kohort çalışmasından elde edilen sonuçlar, daha yüksek folat alımının, özellikle yardımcı üreme teknolojisi tedavisi gören kişilerde daha yüksek implantasyon oranları, klinik gebelik ve canlı doğum ile ilişkili olduğunu bulmuştur.

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