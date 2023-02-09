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Kolesterol seviyelerinin alarmı! Yükseldiğinde parmaklarda belirti veriyor: Eğer bunu hissediyorsanız...

Kolesterol, her ne kadar vücudumuzda doğal olarak bulunsa da vücuttaki seviyelerinin değişmesi, düzeylerindeki artış kalp rahatsızlıkları gibi birçok hastalığın kronik şekilde ortaya çıkmasına neden oluyor. Bu nedenle değişim işaretlerini takip edebilmek, hayat kurtarabilir. Parmaklarda görülen bir belirti ise bu noktada hayatınızı kurtarabilir. İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 09.02.2023 06:59 Güncelleme Tarihi: 09.02.2023 07:01
Kolesterol seviyelerinin alarmı! Yükseldiğinde parmaklarda belirti veriyor: Eğer bunu hissediyorsanız...

Dr Rahul Agrawal, "herkesin kolesterol seviyelerini izlemesi gerektiğini" vurguladı. Durum genellikle semptomsuz olsa da, bilinmesi gereken "belirli fiziksel semptomlar" vardır.

Kolesterol seviyelerinin alarmı! Yükseldiğinde parmaklarda belirti veriyor: Eğer bunu hissediyorsanız...

Yüksek kolesterolün uyarı işareti, ağrılı el ve ayak parmakları olabilir. Böyle bir his, bacaklardaki ve ellerdeki kan damarlarını tıkayabilen kolesterol birikiminin doğrudan sonucu olabilir.

Kolesterol seviyelerinin alarmı! Yükseldiğinde parmaklarda belirti veriyor: Eğer bunu hissediyorsanız...

Yüksek kolesterolün bir başka olası belirtisi, ellerde ve parmaklarda sık sık karıncalanma hissi olmasıdır.

Kolesterol seviyelerinin alarmı! Yükseldiğinde parmaklarda belirti veriyor: Eğer bunu hissediyorsanız...

Dr Agrawal, "Vücudun belirli bölgelerine giden kan akışındaki kesintiler ellerde ve bacaklarda karıncalanma hissi yaratıyor" dedi.

Kolesterol seviyelerinin alarmı! Yükseldiğinde parmaklarda belirti veriyor: Eğer bunu hissediyorsanız...

"Kandaki yüksek kolesterol seviyeleri kan akışını kalınlaştırır ve sinirlerdeki normal kan akışını etkiler ve karıncalanmaya neden olur."

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