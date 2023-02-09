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Kolesterol seviyelerinin alarmı! Yükseldiğinde parmaklarda belirti veriyor: Eğer bunu hissediyorsanız...
Kolesterol seviyelerinin alarmı! Yükseldiğinde parmaklarda belirti veriyor: Eğer bunu hissediyorsanız...
Kolesterol, her ne kadar vücudumuzda doğal olarak bulunsa da vücuttaki seviyelerinin değişmesi, düzeylerindeki artış kalp rahatsızlıkları gibi birçok hastalığın kronik şekilde ortaya çıkmasına neden oluyor. Bu nedenle değişim işaretlerini takip edebilmek, hayat kurtarabilir. Parmaklarda görülen bir belirti ise bu noktada hayatınızı kurtarabilir. İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 09.02.2023 06:59
Güncelleme Tarihi: 09.02.2023 07:01