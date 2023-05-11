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Kötü kolesterolü %40 düşüren mucize meyve! Her lokması damarları adeta temizliyor

Yüksek kolesterolün tedavi edilmemesi halinde kalp krizi, felç gibi hayati risk bulunan hastalıklara zemin hazırlıyor. Bu nedenle doğru kolesterol değerlerine sahip olmak için günlük yaşam kurallarında değişiklikler yapmak önemli. Örneğin; beslenme düzeninizi değiştirmek, birkaç meyveyi bu konuda öne çıkarmak beklemediğiniz kadar değişim ortaya çıkarabilir. Bu meyvelerden birinin, doğru tüketildiğinde kötü kolesterolde %40 oranında iyileşme sağladığı görüldü.

Giriş Tarihi: 11.05.2023 12:23 Güncelleme Tarihi: 11.05.2023 12:26
Kötü kolesterolü %40 düşüren mucize meyve! Her lokması damarları adeta temizliyor

Semptomların pek belli olmaması nedeniyle yüksek kolesterolü anlamak, oldukça zor olabilir. Fakat kolesterol oranı yükseldikçe komplikasyonlar da artış gösterebilir. Bu duruma yol açan yağ molekülleri, atardamarlarda zararlı plak oluşumuna neden olarak kalp krizi ve felç gibi ölümcül hastalık riskini artırabilir. Bir araştırma grubu ise turunçgil kabuklarında bulunan bileşiklerin kolesterol seviyelerini %40 kadar önemli ölçüde azaltabileceğini keşfetti.

Kötü kolesterolü %40 düşüren mucize meyve! Her lokması damarları adeta temizliyor

Ulusal Sağlık Servisi'ne göre; her beş kişiden birinde görülen yüksek kolesterol, bu kişileri kalp hastalığı geliştirme riski altına alıyor. Dünyanın birçok yerinde en yaygın sorunlarından biri olan yüksek kolesterol, genellikle ilaçlar ile kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Kötü kolesterolü %40 düşüren mucize meyve! Her lokması damarları adeta temizliyor

Science Daily'e konuşan bir araştırma grubu, turunçgil kabuğunda bulunan antioksidan bileşiklerin yüksek kolesterolü bazı ilaçlardan bile daha etkili bir şekilde ve yan etkisi olmaksızın düşürebildiğini keşfettiklerini belirtti.

Kötü kolesterolü %40 düşüren mucize meyve! Her lokması damarları adeta temizliyor

Yüksek kolesterol, yüksek seviyelerde düşük yoğunluklu protein olarak adlandırılan veya kanda dolaşan "kötü kolesterol" olarak tanımlanan yüksek riske sahip bir sağlık durumu olarak biliniyor.

Kötü kolesterolü %40 düşüren mucize meyve! Her lokması damarları adeta temizliyor

Yağlı moleküller, atardamar duvarına tutunur ve kanın damar duvarlarından geçmesi gereken alanı sınırlayarak, damarların daralmasına neden olur.

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