Roza
Galeri
Roza Sağlık
Kötü kolesterolü %40 düşüren mucize meyve! Her lokması damarları adeta temizliyor
Kötü kolesterolü %40 düşüren mucize meyve! Her lokması damarları adeta temizliyor
Yüksek kolesterolün tedavi edilmemesi halinde kalp krizi, felç gibi hayati risk bulunan hastalıklara zemin hazırlıyor. Bu nedenle doğru kolesterol değerlerine sahip olmak için günlük yaşam kurallarında değişiklikler yapmak önemli. Örneğin; beslenme düzeninizi değiştirmek, birkaç meyveyi bu konuda öne çıkarmak beklemediğiniz kadar değişim ortaya çıkarabilir. Bu meyvelerden birinin, doğru tüketildiğinde kötü kolesterolde %40 oranında iyileşme sağladığı görüldü.
Giriş Tarihi: 11.05.2023 12:23
Güncelleme Tarihi: 11.05.2023 12:26