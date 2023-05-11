Kötü kolesterolü %40 düşüren mucize meyve! Her lokması damarları adeta temizliyor

Semptomların pek belli olmaması nedeniyle yüksek kolesterolü anlamak, oldukça zor olabilir. Fakat kolesterol oranı yükseldikçe komplikasyonlar da artış gösterebilir. Bu duruma yol açan yağ molekülleri, atardamarlarda zararlı plak oluşumuna neden olarak kalp krizi ve felç gibi ölümcül hastalık riskini artırabilir. Bir araştırma grubu ise turunçgil kabuklarında bulunan bileşiklerin kolesterol seviyelerini %40 kadar önemli ölçüde azaltabileceğini keşfetti.