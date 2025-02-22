Kraliçe arıların gizli iksiri hayatınızı değiştirecek: Yaşlanmayı durduran doğal mucize!

Sağlıklı bir beslenmenin doğal bir parçası olması gerekliliğini irdeleyen birçok bilimsel araştırma arı sütünün antiinflamatuvar ve antioksidatif etkilerinden dolayı olduğunun altını çizmektedir. Herperetin, apigenin, luteolin gibi polifenoller, amilaz, katalaz, intervaz gibi enzimler içermekte, oksidatif kaynaklı hücre hasarını kontrol edebilmekte ve inflamasyon düzeyini düşürerek; metabolik sendrom, yaşlanma, nörodejeneratif hastalıkların ilerleyici semptomlarını engelleyebilmektedir. Arı sütü nörotransmitterler olarak bildiğimiz asetilkolin ve öncüsü kolinden de zengin nörolojik sorunları düzenleyebilen eşsiz bir besindir diyebiliriz.



