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Kraliçe arıların gizli iksiri hayatınızı değiştirecek: Yaşlanmayı durduran doğal mucize!

Arı sütü, insan sağlığı için oldukça önemlidir. Potasyum, çinko, demir, bakır başta olmak üzere farklı vitamin grupları açısından zengin olan bu gıda; cilt, saç ve göz sağlığı, sinir sistemi, karaciğerin düzgün çalışması, sindirim sistemi, hücre yenilenmesi üzerinde etkilidir. Düzenli arı sütü kullanımı tansiyonu dengelediği gibi damar genişletici aktivitesi ile dikkat çekiyor.

SELAHATTİN DÖNMEZ SELAHATTİN DÖNMEZ
Giriş Tarihi: 22.02.2025 09:37 Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 09:40
Kraliçe arıların gizli iksiri hayatınızı değiştirecek: Yaşlanmayı durduran doğal mucize!

Arı sütünün arılar üzerine müthiş etkileri bulunur. Özellikle kraliçe arının sadece arı sütüyle beslenerek işçi arılardan daha kısa sürede iri yapıya kavuşması, üreme sisteminin çok gelişmiş bir yapıya ulaşması ve daha uzun yaşaması beslenme farklılığına bağlıdır ve bu sebeple arı sütünün önemi büyüktür.

Kraliçe arıların gizli iksiri hayatınızı değiştirecek: Yaşlanmayı durduran doğal mucize!

Arı sütü kovandaki işçi arıların, hipofaringeal (boğaz) ve mandibular glandlarından (alt çene) salgılanır. Ana ve işçi arılar yumurtlama dönemlerinde aynı genetik yapıya sahipken; ana arının arı sütüyle beslenmesi fizyolojik ve morfolojik yapıda belirgin farklılaşmalara neden olur. Böylece kraliçe arı sadece bu beslenme farkı ile hastalıklara karşı direnç kazanarak kendi ağırlığının iki katına çıkar.

Kraliçe arıların gizli iksiri hayatınızı değiştirecek: Yaşlanmayı durduran doğal mucize!

Arı sütü olağanüstü biyolojik içeriğe sahiptir. Proteinler, 23 çeşit amino asit, lipitler, vitaminler, karbonhidratlar, 10-HDA gibi biyoaktif bileşenleri içeren arı sütü, kraliçe arının beslenmesi için işçi arılar tarafında üretilen bir arı ürünü olarak karşımıza çıkmaktadır.

Kraliçe arıların gizli iksiri hayatınızı değiştirecek: Yaşlanmayı durduran doğal mucize!

Sağlıklı bir beslenmenin doğal bir parçası olması gerekliliğini irdeleyen birçok bilimsel araştırma arı sütünün antiinflamatuvar ve antioksidatif etkilerinden dolayı olduğunun altını çizmektedir. Herperetin, apigenin, luteolin gibi polifenoller, amilaz, katalaz, intervaz gibi enzimler içermekte, oksidatif kaynaklı hücre hasarını kontrol edebilmekte ve inflamasyon düzeyini düşürerek; metabolik sendrom, yaşlanma, nörodejeneratif hastalıkların ilerleyici semptomlarını engelleyebilmektedir. Arı sütü nörotransmitterler olarak bildiğimiz asetilkolin ve öncüsü kolinden de zengin nörolojik sorunları düzenleyebilen eşsiz bir besindir diyebiliriz.


Kraliçe arıların gizli iksiri hayatınızı değiştirecek: Yaşlanmayı durduran doğal mucize!

10 MADDEDE ARI SÜTÜ
1- Arı sütü, bağışıklık hücrelerinin fonksiyonlarını düzenler.
2- Bağırsak mikrobiyotasının bileşimini ve yapısını da düzenlediği, bağırsak bariyeri hasarını önleyebildiği gösterilmiştir.
3- Bağırsakta oluşan dizbiyozisi düzenleyerek; bağırsak ve karaciğer iltihaplanmasını iyileştirebildiği literatürde açıklanmıştır.
4- Romotoid artrit hastalarında arı sütü kullanımının eklemlerde yarattığı yıkımı azaltabileceği belirlenmiştir.
5- Arı sütünde bulunan 10 HDA; insülin benzeri büyüme faktörü üzerinden düzenlemeyle yaşlanmayı yavaşlatabildiği gösterilmiştir.
6- Ciltte hücresel yaşlanmayı azaltıp tip kolajen üretimini uyararak cildin elastikiyetinin korunmasında etkili olabilmektedir.
7- Arı sütü proteinlerinin, telomer boyu üzerine olumlu etki sağlayarak yaşlanmayı yavaşlatabileceği de belirtilmiştir.
8- Arı sütü hem erkek hem kadınlarda doğurganlık üzerine olumlu etki sağlar. Erkeklerde sperm sayısı ve hareketliliğini uyarmakta ve üreme yolundaki oksidatif hasarı azaltabilmektedir.
9- Günlük 100-200 mg dozlarında liyofilize arı sütü kapsülü alımının kardiyovasküler risk faktörleri olan kan yağları ve kolesterolü azalmasında etkilidir.
10- Fiziksel güç, zindelik ve zihin berraklığına fayda sağlayabildiği belirtilmiştir.


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