Kralların bile vazgeçemediği şifalı tohum: Aç karnına yiyen şifa buluyor

Orta Doğu, Afrika ve Asya'da sıklıkla kullanılan çörek otu, son yıllarda tüm dünyanın dikkatini üzerine çekiyor. Koyu yeşil yapraklı, tek yıllık bir bitki olan çörek otunun faydaları, saymakla bitmiyor. Bu nedenle sadece poğaçaların, ekmeklerin üzerine serpilen basit bir tohum olarak görmek yerine bir şifa kaynağı olarak değerlendirebilir, böylece birçok faydasından yararlanabilirsiniz. Aç karnına çörek otu İşte çörek otunun hiç bilmediğini o faydaları…

Antioksidanlar, vücutta kanser gibi birçok hastalığa neden olan serbest radikalleri etkisiz hale getirir ve hücre hasarlarını engeller. Araştırmalar, antioksidanların sağlığın devamında büyük bir önemi olduğunu gösteriyor. Hatta bazı araştırmalar, kanser, diyabet, kalp hastalığı ve obezite gibi çeşitli kronik rahatsızlıklardan korunmanın en iyi yollarından birinin antioksidan alımı olduğunu belirtiyor.

Çörek otunda bulunan timokinon, karvakrol, t-anetol ve 4-terpineol gibi çeşitli bileşikler, antioksidan özelliklerini en iyi hale getirir. Yapılan bir deney çalışması, çörek otu yağının aynı zamanda bir antioksidan görevi gördüğünü ortaya koydu.

KOLESTEROLÜ DÜŞÜRÜR

Kolesterol, vücutta bulunan yağ benzeri madde, her ne kadar faydalı olsa da kanınızda yüksek miktarlarda birikebilir ve kalp hastalığı riskini artırır. Çörek otu, kolesterolü düşürmede en etkili besinlerden biri olarak öne çıkıyor.

Yapılan çalışmalar, çörek otu takviyesinin hem toplam hem de "kötü" LDL kolesterolün düşüşünde etkili olduğu ispatladı. Üstelik trigleseritlerde de görülen önemli orandaki düşüş, kalp damar sağlığı üzerindeki büyük etkilerini ortaya koyuyor.

Fakat yapılan bu çalışmada, çörek otu yağının daha faydalı olduğu tespit edildi. Çörek otu tohumu ise iyi kolesterol seviyelerinin artışında rol oynadığı keşfedildi.