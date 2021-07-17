Kurban Bayramı için çok önemli 10 beslenme önerisi

"Bayramda çok kilo alınır" korkusuna son vereceğiniz beslenme önerilerimin yanı sıra; hem kurban etlerinizi nasıl sağlıklı ve uzun sürede saklayabileceğiniz hem de kırmızı et tüketiminde dikkat etmeniz gereken altın değerinde bilgiler sayfamızda...

Ramazan Bayramında olduğu gibi pandemi gölgesinde yeni bir bayramı daha mesafeli, maskeli ve hijyen kurallarına dikkat ederek geçireceğiz. Bu bayramın tek farkı aşılarımızı olmuş bir şekilde geçirecek olmamız. Hatta aşılarını olmayanlar varsa hemen randevularını alıp hızlıca olmalarını öneriyorum.

Bu arada bir konuda da sizleri bilgilendirmek istiyorum ki o da şu; aşıların yan etkilerinin yıllar sonra çıkabileceği konusunun toplumda hızla yayılması meselesi. Bu konuda tüm aşı yaptıracakların ve aşı olanların gönüllerinin rahat olmasını istiyorum. Çünkü aşıların yan etkileri ilk iki ay içinde belirir ve bu yan etkiler her zaman kontrol altına alınabilecek hafif seyirli semptomlardır. Aşı genetiğinizi değiştirmez, DNA'nızı bozmaz ve kansere neden olmaz. Kısacası aşınızı mutlaka olun.



Gelelim bayrama... Maske, mesafe ve hijyen kuralları devam ederken kalabalık ziyaretlerden de uzak durmayı ihmal etmeyin. Çünkü şu dönemde koronavirüsün delta varyantının bulaşıcı düzeyi çok yüksek. Ayrıca bayramda aşırı yoğun öğünler yemekten de kaçının. Şeker, tatlı yüklenmelerine asla izin vermeyin.

