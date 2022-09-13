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Lezzetli diye yiyoruz ancak organları zehirliyor! Bir daha mutfağınıza bile sokmayacaksınız...

Konu sağlıklı beslenmek olduğunda düzenli olarak ne kadar şeker, yağ ve tuz tükettiğiniz büyük önem taşımaktadır. Buna ek olarak ise bol miktarda sebze ve meyveyi günlük beslenme rutininizin bir parçası haline getirmeniz gerekir. Ancak bu üçlüden fazla tüketmek ciddi sağlık sorunlarında yol açabilmektedir. Bu nedenle uzak durmanız gereken belirli yiyecekler bulunmaktadır.

Giriş Tarihi: 13.09.2022 09:14 Güncelleme Tarihi: 13.09.2022 09:20
Lezzetli diye yiyoruz ancak organları zehirliyor! Bir daha mutfağınıza bile sokmayacaksınız...

Son zamanlarda yapılan araştırmalar düşük miktarda sodyum tüketmenin hem hastalıklara yakalanma hem de ölüm riskini azaltabilen basit bir yeme alışkanlığı olduğunu gösteriyor.

Lezzetli diye yiyoruz ancak organları zehirliyor! Bir daha mutfağınıza bile sokmayacaksınız...

Heart dergisinde yakın zamanda yayınlanan bir çalışmada araştırmacılar toplamda yaklaşık 32 bin katılımıcıyı içeren 21 deneyi analiz ettiler.

Lezzetli diye yiyoruz ancak organları zehirliyor! Bir daha mutfağınıza bile sokmayacaksınız...

Tuz ikamelerinin sağlığı nasıl etkilediğine dair incelenen çalışmada bulgular bir tuz ikamesinde sodyum klorür miktarındaki her %10'luk düşüşün kan basıncında azalma sağladığını gösterdi.

Lezzetli diye yiyoruz ancak organları zehirliyor! Bir daha mutfağınıza bile sokmayacaksınız...

Tuz ikamelerinin ayrıca kardiyovasküler olaylar, kardiyovasküler hastalık kaynaklı ölüm oranı ve toplam ölüm oranı söz konusu olduğunda koruma sağladığı ortaya çıktı.

Lezzetli diye yiyoruz ancak organları zehirliyor! Bir daha mutfağınıza bile sokmayacaksınız...

TUZ İKAMESİ NEDİR?

Tuz ikamesi basit şekilde düşük sodyuma sahip sofra tuzu olarak adlandırılabilir.

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