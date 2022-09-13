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Lezzetli diye yiyoruz ancak organları zehirliyor! Bir daha mutfağınıza bile sokmayacaksınız...
Lezzetli diye yiyoruz ancak organları zehirliyor! Bir daha mutfağınıza bile sokmayacaksınız...
Konu sağlıklı beslenmek olduğunda düzenli olarak ne kadar şeker, yağ ve tuz tükettiğiniz büyük önem taşımaktadır. Buna ek olarak ise bol miktarda sebze ve meyveyi günlük beslenme rutininizin bir parçası haline getirmeniz gerekir. Ancak bu üçlüden fazla tüketmek ciddi sağlık sorunlarında yol açabilmektedir. Bu nedenle uzak durmanız gereken belirli yiyecekler bulunmaktadır.
Giriş Tarihi: 13.09.2022 09:14
Güncelleme Tarihi: 13.09.2022 09:20