Limondan 10 kat daha fazla C vitamini içeriyor! İşte bağışıklık sistemini tavan yaptıran şahane besin

C vitamini için mevcut günlük değer (GD) erkekler için 90 mg ve kadınlar için 75 mg'dır. Eksiklik semptomları arasında enfeksiyonlara karşı daha yüksek duyarlılık, diş eti kanaması, sık morarma ve enfeksiyonlar, zayıf yara iyileşmesi, anemi ve iskorbüt bulunur.