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Limondan 10 kat daha fazla C vitamini içeriyor! İşte bağışıklık sistemini tavan yaptıran şahane besin

C vitamini, başta meyve ve sebzeler olmak üzere birçok gıdada bulunan suda çözünen bir vitamindir. Vücutta güçlü bir antioksidan görevi görür ve bağışıklık fonksiyonu, nörotransmitter üretimi, kollajen sentezi ve daha fazlasında önemli roller oynar. Diyetinizde yeterli miktarda C vitamini almak, kalp hastalığı gibi yaygın sağlık sorunları riskini azaltmaya yardımcı olabilir.

Giriş Tarihi: 27.04.2023 12:27 Güncelleme Tarihi: 27.04.2023 12:46
Limondan 10 kat daha fazla C vitamini içeriyor! İşte bağışıklık sistemini tavan yaptıran şahane besin

Ek olarak, C Vitamini kolajen sentezi, bağ dokusu, kemikler, dişler ve küçük kan damarlarınız için hayati önem taşır.

Limondan 10 kat daha fazla C vitamini içeriyor! İşte bağışıklık sistemini tavan yaptıran şahane besin

C vitamini için mevcut günlük değer (GD) erkekler için 90 mg ve kadınlar için 75 mg'dır. Eksiklik semptomları arasında enfeksiyonlara karşı daha yüksek duyarlılık, diş eti kanaması, sık morarma ve enfeksiyonlar, zayıf yara iyileşmesi, anemi ve iskorbüt bulunur.

Limondan 10 kat daha fazla C vitamini içeriyor! İşte bağışıklık sistemini tavan yaptıran şahane besin

Eksiklik semptomları arasında enfeksiyonlara karşı daha yüksek duyarlılık, diş eti kanaması, sık morarma ve enfeksiyonlar, zayıf yara iyileşmesi, anemi ve iskorbüt bulunur.

Limondan 10 kat daha fazla C vitamini içeriyor! İşte bağışıklık sistemini tavan yaptıran şahane besin

Buna karşın bolca C vitamini alabileceğiniz besinler bulunmaktadir. İşte limondan bile daha zengin C vitamini besinleri…

Limondan 10 kat daha fazla C vitamini içeriyor! İşte bağışıklık sistemini tavan yaptıran şahane besin

KUŞBURNU

Kuşburnu bitkisinden elde edilen küçük, tatlı, keskin bir meyvedir. C vitamini yüklüdür.

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