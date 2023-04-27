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Limondan 10 kat daha fazla C vitamini içeriyor! İşte bağışıklık sistemini tavan yaptıran şahane besin
Limondan 10 kat daha fazla C vitamini içeriyor! İşte bağışıklık sistemini tavan yaptıran şahane besin
C vitamini, başta meyve ve sebzeler olmak üzere birçok gıdada bulunan suda çözünen bir vitamindir. Vücutta güçlü bir antioksidan görevi görür ve bağışıklık fonksiyonu, nörotransmitter üretimi, kollajen sentezi ve daha fazlasında önemli roller oynar. Diyetinizde yeterli miktarda C vitamini almak, kalp hastalığı gibi yaygın sağlık sorunları riskini azaltmaya yardımcı olabilir.
Giriş Tarihi: 27.04.2023 12:27
Güncelleme Tarihi: 27.04.2023 12:46