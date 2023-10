Hünnap içeriğinde potasyum, kalsiyum, brom ve lantan elementlerini bulundurur, limondan 20 kat daha fazla oranda C vitaminini içerir. B1 ve B2 vitaminleri açısından zengindir, A ve C vitamini içeriği sayesinde göze ve cilde iyi gelir. İçeriğinde yer alan A ve C vitaminleri, karaciğeri korur. C vitaminiyle kansere karşı koruma sağlayabilir. B ve C vitaminleri sayesinde kapiller (kılcal damarlar) arter kalınlaşmasının azalmasında etkili olabilir.