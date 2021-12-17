Roza Galeri Roza Sağlık Lokman Hekim'in reçetesindeki şifalı besin ortaya çıktı! İşte 'Bunu yiyen hasta olmaz' dediği besin...

Lokman Hekim'in reçetesindeki şifalı besin ortaya çıktı! İşte 'Bunu yiyen hasta olmaz' dediği besin...

Lokman Hekim'in, binlerce yıl önce kızılcığın faydalarına dikkat çekmek için "Kızılcığın tüketildiği yerde hekime gerek yoktur" dediği belirtiliyor. Kanser ve diyabet başta olmak üzere birçok hastalığa şifa olan kızılcık, aynı zamanda vücuttaki mikrobu atarak bağışıklık sistemini de güçlendiriyor. İşte "Hekimlerin Piri ve Hükümdarı" olarak bilinen İbn-i Sina'nın kaleme aldığı Küçük Tıp Kanunu kitabında bahsettiği mucize besinler...

Giriş Tarihi: 17.12.2021 08:55 Güncelleme Tarihi: 17.12.2021 08:59 PAYLAŞ