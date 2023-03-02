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Meğer ıspanaktan 3 kat daha fazla demir içeriyormuş! İşte kemikleri çelik gibi güçlendiren besin

Demir eksikliği, hepimizin bildiği adıyla kansızlık başta halsizlik olmak üzere birçok sağlık sorununun da temelinde yatan nedendir. Bu durum yaygın şekilde görülmekle birlikte doğru beslenme tedavisinde büyük önem taşır. Ancak hepimizin bildiğinin aksine ıspanaktan çok daha zengin demir kaynağı yiyecekler bulunmaktadır.

Giriş Tarihi: 02.03.2023 09:12 Güncelleme Tarihi: 02.03.2023 09:20
Meğer ıspanaktan 3 kat daha fazla demir içeriyormuş! İşte kemikleri çelik gibi güçlendiren besin

Demir, birkaç önemli işleve hizmet eden bir mineraldir; başlıca işlevi, kırmızı kan hücrelerinin bir parçası olarak vücudunuza oksijen taşımaktır.

Meğer ıspanaktan 3 kat daha fazla demir içeriyormuş! İşte kemikleri çelik gibi güçlendiren besin

Demir için Önerilen günlük değer 18 mg'dır. Alımınız günlük kaybettiğiniz miktarın yerini alamayacak kadar düşükse eksiklik meydana gelebilir.

Meğer ıspanaktan 3 kat daha fazla demir içeriyormuş! İşte kemikleri çelik gibi güçlendiren besin

İlginç bir şekilde, vücudunuzun emdiği demir miktarı kısmen ne kadar depoladığınıza bağlıdır.

Meğer ıspanaktan 3 kat daha fazla demir içeriyormuş! İşte kemikleri çelik gibi güçlendiren besin

Demir eksikliği kansızlığa neden olabilir ve yorgunluk gibi semptomlara yol açabilir.

Meğer ıspanaktan 3 kat daha fazla demir içeriyormuş! İşte kemikleri çelik gibi güçlendiren besin

Günlük ihtiyaçlarınızı karşılamanıza yardımcı olacak demir içeren en zengin gıdalar ise şöyle;

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