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Meğer ıspanaktan 3 kat daha fazla demir içeriyormuş! İşte kemikleri çelik gibi güçlendiren besin
Meğer ıspanaktan 3 kat daha fazla demir içeriyormuş! İşte kemikleri çelik gibi güçlendiren besin
Demir eksikliği, hepimizin bildiği adıyla kansızlık başta halsizlik olmak üzere birçok sağlık sorununun da temelinde yatan nedendir. Bu durum yaygın şekilde görülmekle birlikte doğru beslenme tedavisinde büyük önem taşır. Ancak hepimizin bildiğinin aksine ıspanaktan çok daha zengin demir kaynağı yiyecekler bulunmaktadır.
Giriş Tarihi: 02.03.2023 09:12
Güncelleme Tarihi: 02.03.2023 09:20