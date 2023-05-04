Roza
Galeri
Roza Sağlık
Meğer ıspanaktan 3 kat fazla demir içeriyormuş! Hiç bilinmeyen demir kaynakları...
Meğer ıspanaktan 3 kat fazla demir içeriyormuş! Hiç bilinmeyen demir kaynakları...
Vücudumuz için hayati önem taşıyan bir mineral olan demir, kanımızdaki oksijenin taşınmasında önemli bir role sahiptir. Vücutta yeterli miktarda demir bulunmadığında, dokularımızda oksijen azalması meydana gelir ve bu durum nefes darlığı gibi olumsuz etkilere neden olabilir. Demir alımının yetersiz olması veya alınan demirden daha fazla harcanması, bu soruna yol açabilir. Ispanak gibi demir açısından zengin gıdaların tüketilmesi ise sağlığımızı olumlu yönde etkileyebilir ve demir depolarımızı artırabilir. Önereceğimiz bu besinler ise demir bakımından ıspanaktan bile daha zengin...
Giriş Tarihi: 04.05.2023 15:20
Güncelleme Tarihi: 04.05.2023 15:30