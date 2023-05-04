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Meğer ıspanaktan 3 kat fazla demir içeriyormuş! Hiç bilinmeyen demir kaynakları...

Vücudumuz için hayati önem taşıyan bir mineral olan demir, kanımızdaki oksijenin taşınmasında önemli bir role sahiptir. Vücutta yeterli miktarda demir bulunmadığında, dokularımızda oksijen azalması meydana gelir ve bu durum nefes darlığı gibi olumsuz etkilere neden olabilir. Demir alımının yetersiz olması veya alınan demirden daha fazla harcanması, bu soruna yol açabilir. Ispanak gibi demir açısından zengin gıdaların tüketilmesi ise sağlığımızı olumlu yönde etkileyebilir ve demir depolarımızı artırabilir. Önereceğimiz bu besinler ise demir bakımından ıspanaktan bile daha zengin...

Giriş Tarihi: 04.05.2023 15:20 Güncelleme Tarihi: 04.05.2023 15:30
Meğer ıspanaktan 3 kat fazla demir içeriyormuş! Hiç bilinmeyen demir kaynakları...

Çeşitli nedenlerden dolayı kanda azalan demir oranı, baş dönmesi, halsizlik, yorgunluk gibi bir çok negatif yan etkiyi de beraberinde getirir.

Meğer ıspanaktan 3 kat fazla demir içeriyormuş! Hiç bilinmeyen demir kaynakları...

Önereceğimiz bu besin depoları sayesinde demir eksiklğinizi giderecek ve hiç olmadığınız kadar iyi hissedeceksiniz…

Meğer ıspanaktan 3 kat fazla demir içeriyormuş! Hiç bilinmeyen demir kaynakları...

ACI BİBER

Kilo vermede de oldukça etkili olan acı biber, sağlığı korumada oldukça önemli bir yere sahiptir.

Meğer ıspanaktan 3 kat fazla demir içeriyormuş! Hiç bilinmeyen demir kaynakları...

Tek bir acı biberin içerisinde bile 0,93 mg demir bulunmaktadır.

Meğer ıspanaktan 3 kat fazla demir içeriyormuş! Hiç bilinmeyen demir kaynakları...

KİMYON

Listenin belki de en ilginç maddelerinden biri olan kimyon, bir baharat olduğu halde yüksek miktarda demir içerir.

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