Roza Galeri Roza Sağlık Meğer ıspanaktan daha fazla demir içeriyormuş! Kimsenin bilmediği demir kaynağı besinler

Meğer ıspanaktan daha fazla demir içeriyormuş! Kimsenin bilmediği demir kaynağı besinler

Kandaki oksijenin taşınmasını sağlayan demir, vücudumuz için hayati önem taşıyan bir mineraldir. Vücutta yeterli demir miktarına sahip olunmadığında dokularda hipoksi denilen oksijen azalması ortaya çıkar ve nefes daralması gibi negatif yan etkileri olabilir. Alınan demir miktarının az olması ya da alınandan fazla demir harcanması bu sonuca yol açabilir. Ispanaktan bile zengin bu demir depoları ise sağlığınızı anında tavan yapacak.

Giriş Tarihi: 13.05.2022 08:35 Güncelleme Tarihi: 13.05.2022 08:35
Meğer ıspanaktan daha fazla demir içeriyormuş! Kimsenin bilmediği demir kaynağı besinler

Meğer ıspanaktan daha fazla demir içeriyormuş! Kimsenin bilmediği demir kaynağı besinler

Çeşitli nedenlerden dolayı kanda azalan demir oranı, baş dönmesi, halsizlik, yorgunluk gibi bir çok negatif yan etkiyi de beraberinde getirir.

Meğer ıspanaktan daha fazla demir içeriyormuş! Kimsenin bilmediği demir kaynağı besinler

Meğer ıspanaktan daha fazla demir içeriyormuş! Kimsenin bilmediği demir kaynağı besinler

Önereceğimiz bu besin depoları sayesinde demir eksiklğinizi giderecek ve hiç olmadığınız kadar iyi hissedeceksiniz…

Meğer ıspanaktan daha fazla demir içeriyormuş! Kimsenin bilmediği demir kaynağı besinler

Meğer ıspanaktan daha fazla demir içeriyormuş! Kimsenin bilmediği demir kaynağı besinler

ACI BİBER

Kilo vermede de oldukça etkili olan acı biber, sağlığı korumada oldukça önemli bir yere sahiptir.

Meğer ıspanaktan daha fazla demir içeriyormuş! Kimsenin bilmediği demir kaynağı besinler

Meğer ıspanaktan daha fazla demir içeriyormuş! Kimsenin bilmediği demir kaynağı besinler

Tek bir acı biberin içerisinde bile 0,93 mg demir bulunmaktadır.

Meğer ıspanaktan daha fazla demir içeriyormuş! Kimsenin bilmediği demir kaynağı besinler

Meğer ıspanaktan daha fazla demir içeriyormuş! Kimsenin bilmediği demir kaynağı besinler

KİMYON

Listenin belki de en ilginç maddelerinden biri olan kimyon, bir baharat olduğu halde yüksek miktarda demir içerir.

SON DAKİKA SON DAKİKA