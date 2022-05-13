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Meğer ıspanaktan daha fazla demir içeriyormuş! Kimsenin bilmediği demir kaynağı besinler
Meğer ıspanaktan daha fazla demir içeriyormuş! Kimsenin bilmediği demir kaynağı besinler
Kandaki oksijenin taşınmasını sağlayan demir, vücudumuz için hayati önem taşıyan bir mineraldir. Vücutta yeterli demir miktarına sahip olunmadığında dokularda hipoksi denilen oksijen azalması ortaya çıkar ve nefes daralması gibi negatif yan etkileri olabilir. Alınan demir miktarının az olması ya da alınandan fazla demir harcanması bu sonuca yol açabilir. Ispanaktan bile zengin bu demir depoları ise sağlığınızı anında tavan yapacak.
Giriş Tarihi: 13.05.2022 08:35
Güncelleme Tarihi: 13.05.2022 08:35