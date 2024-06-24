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Meğer sağlığın iksiri mutfağımızdaymış! Yemek öncesi sadece 6 çay kaşığı içerseniz…

Mutfağınızın bir köşesinde bulunan elma sirkesinin bağırsak ve cilt sağlığına olan yararları pek çok kişi tarafından bilinse de bu mucizevi sıvının diğer yararlarını biliyor musunuz? Faydalarını öğrendiğinizde mutfağınızdan banyonuza her alanda kullanmak isteyeceğiniz elma sirkesini faydaları…

Giriş Tarihi: 24.06.2024 12:03 Güncelleme Tarihi: 24.06.2024 12:03
Meğer sağlığın iksiri mutfağımızdaymış! Yemek öncesi sadece 6 çay kaşığı içerseniz…

Elma sirkesi, elmaların ezilmesi ve ezilen elmalara maya eklenmesiyle yapılır. Ardından birkaç hafta bekletilerek hazır hale gelir.

Meğer sağlığın iksiri mutfağımızdaymış! Yemek öncesi sadece 6 çay kaşığı içerseniz…

Diğer sirke türlerinde olduğu gibi elma sirkesinin temel bileşeni asetik asittir. Bu asetik asit sirkenin yaklaşık olarak %5'ini oluşturmaktadır.

Meğer sağlığın iksiri mutfağımızdaymış! Yemek öncesi sadece 6 çay kaşığı içerseniz…

Özellikle bağırsak sağlığına iyi gelen elma sirkesinin kilo vermeye yardımcı olmak, kolesterolü ve kan şekeri seviyesini düşürmek de dahil sağlığa birçok yararları olduğu düşünülmektedir.

Meğer sağlığın iksiri mutfağımızdaymış! Yemek öncesi sadece 6 çay kaşığı içerseniz…

UYARI: Kronik rahatsızlığı olanlar, çeşitli sebeplerden kaynaklı tedavi görenler, mide rahatsızlığı yaşayanlar ve hamileler mutlaka tüketmeden önce doktora danışmalıdır. Aynı zamanda oluşabilecek herhangi bir alerjik reaksiyona karşı önlem almak adına sirkeyi tüketmeden önce yine doktorunuzdan onay almanız tavsiye edilir.

Meğer sağlığın iksiri mutfağımızdaymış! Yemek öncesi sadece 6 çay kaşığı içerseniz…

ELMA SİRKESİNİN FAYDALARI NELERDİR?

BAĞIRSAK SAĞLIĞINA İYİ GELİR

Fermente bir gıda olan elma sirkesi bağırsak dostu probiyotik bakteriler içerir. Bu da bağırsak sağlığının korunmasına yardımcı olur.

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