Meğerse C vitamini bombasıymış! Portakaldan 3 kat daha fazla…

Dolmalık biber

Bütün dolmalık biberler eşit besin değerlerine sahip değildir ancak hepsinin yüksek C vitamini içerir. Renklerine göre C vitamini miktarı değişkenlik gösteren dolmalık biberlerin yeşil olanlarının bir tanesinde 95 mg, kırmızı olanlarında ise 152 mg C vitamini var. Sarı dolmalık biberler ise bir adedinde 341 mg C vitamini barındırarak oldukça yüksek bir C vitamini deposu sayılabilir.