Metabolizma canavarı gıdalar vücutta yağ bırakmıyor!

Birçok kişi pandemi boyunca alınan kilolardan şikayetçi, bu durumda diyet yapanlar hızlı ve etkili kilo vermenin yollarını araştırıyor. Kilo vermenin en önemli yolu ise metabolizmayı hızlandırmaktan geçiyor. Az hareket, geç saatte yenilen yemekler, azalan su içme ihtiyacından dolayı metabolizma yavaşlayabiliyor. Peki metabolizmayı hızlandıran gıdalar nelerdir? Diyetisyen Dilara Demirkan Erkek metabolizmayı hızlandıran besinler hakkında bilgi verdi.

Az yemek, çeşitli bitki çayları içmek kilo vermede faydalı olmayabiliyor. Metabolizmamız, yani yediklerimiz sindirme hızımız ya da vücudumuzun yediklerimizi enerjiye çevirme hızı her insanın bünyesine göre değişiklik gösterir.

Bu nedenle bünyemize iyi gelecek zayıflamamıza yardımcı olacak besinler tüketmekte fayda var. Metabolizma hızı, organların çalışması için vücudun gün boyu ihtiyaç duyduğu minimum enerji (kalori) değeridir.

Metabolizma hızı yüksek olanlar düşük olanlara göre gün boyu daha fazla kalori yakar ve bu özellikle kilo verme döneminde önem kazanır.

METABOLİZMA HIZI NEDİR? Her insanın metabolizma hızı cinsiyetine, yaşına, kas yoğunluğuna, vücudundaki yağ miktarına göre değişebilir.