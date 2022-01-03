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Metabolizma canavarı olarak biliniyor! İşte vücutta yağ bırakmayan gıdalar...

Birçok kişi kilo vermenin kolay yollarını arıyor. Pandeminin etkisiyle evden çalışma sisteminin uygulanması genel olarak kilo artışına neden oldu. Hareketsizlik metabolizmayı yavaşlatarak kilo alımını hızlandırdı. Peki metabolizmayı hızlandırmanın yolları nelerdir? Hangi gıdalar metabolizmayı hızlandırır? Diyetisyen Dilara Demirkan Erkek metabolizmayı hızlandıran gıdaları sıralayarak uyarılarda bulundu.

Giriş Tarihi: 03.01.2022 08:52 Güncelleme Tarihi: 03.01.2022 08:52
Metabolizma canavarı olarak biliniyor! İşte vücutta yağ bırakmayan gıdalar...

Az yemek, çeşitli bitki çayları içmek kilo vermede faydalı olmayabiliyor. Metabolizmamız, yani yediklerimiz sindirme hızımız ya da vücudumuzun yediklerimizi enerjiye çevirme hızı her insanın bünyesine göre değişiklik gösterir.

Metabolizma canavarı olarak biliniyor! İşte vücutta yağ bırakmayan gıdalar...

Bu nedenle bünyemize iyi gelecek zayıflamamıza yardımcı olacak besinler tüketmekte fayda var. Metabolizma hızı, organların çalışması için vücudun gün boyu ihtiyaç duyduğu minimum enerji (kalori) değeridir.

Metabolizma canavarı olarak biliniyor! İşte vücutta yağ bırakmayan gıdalar...

Metabolizma hızı yüksek olanlar düşük olanlara göre gün boyu daha fazla kalori yakar ve bu özellikle kilo verme döneminde önem kazanır.

Metabolizma canavarı olarak biliniyor! İşte vücutta yağ bırakmayan gıdalar...

METABOLİZMA HIZI NEDİR?

Her insanın metabolizma hızı cinsiyetine, yaşına, kas yoğunluğuna, vücudundaki yağ miktarına göre değişebilir.

Metabolizma canavarı olarak biliniyor! İşte vücutta yağ bırakmayan gıdalar...

Bazı insanlar vücudun normal fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için her gün 1300 kaloriye ihtiyaç duyarken bazı kişilerde bu rakam 2500'e kadar çıkabilmektedir.

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