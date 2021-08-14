Migren ataklarını önleyen beslenme önerileri

Migren pek çok insanı etkileyen baş ağrısı türlerinin en şiddetlisi. Peki, migren ataklarını tetikleyen besinler hangileridir? Ve de en önemlisi migren ataklarını önleyen bir hayat, bir beslenme düzeni nasıl oluşturulur? Hepsi yazımızda...

Migren tüm dünyada yaygın olarak bilinen bir hastalık olup gastrointestinal, nörolojik ve otonom değişikliklerin bulunduğu bir baş ağrısıdır. Dünya genelinde 240 milyon insanı etkilemekle birlikte bu bireylerden yaklaşık 1400'ü her yıl migren atakları yaşadıklarını dile getirmektedirler.

Kadınlarda özellikle üreme döneminde erkeklere göre kıyaslandığında sıklığı daha fazla olmakla birlikte atak şiddetinin de kadınlarda daha kuvvetli geçtiği bildirilmektedir. Migrende ilk atak genellikle 10-30 yaş aralığında görülmektedir. Migren bir ya da daha fazla semptomun neden olabildiği; tek bir bölgede ve her zaman aynı şekilde oluşmayan, aralıklı veya ilerleyeci olarak da oluşabilen bir hastalıktır.

TANISI NASIL KONULUR? Her baş ağrısı migren değildir. Bu nedenle migren tanısı bireyin öyküsü göz önünde bulundurularak konulmalıdır. Tanıda ilk baş ağrısı durumunda oluşan nedenler dikkate alınırken, ağrının kronikleşmesiyle migren sınıflamaları yapılmaktadır. International Classification of Headache Disorder kriterlerine göre; migren altı alt tipe ayrılmaktadır. Bunlar; Aurasız migren, auralı migren, kronik migren, migren komplikasyonları, olası migren ve migren ile ilişkili olabilecek epizodik sendromlardır. En sık rastlanılan migren tipi aurasız migrendir. Migren yetişkinlerde 4-72 saat ve çocuklarda 2-48 saat sürebilen, tek taraflı, orta ve ileri şiddette, tekrarlayıcı şekilde görülen baş ağrısıdır. Sıklıkla sabahları ortaya çıkmakla birlikte kademeli bir şekilde artış gösterici etki de bulunabilmektedir.



BELİRTİLERİ NELERDİR? Migren hastalığının belirtileri nörolojik, ruhsal ve genel sistemik belirtiler olacak şekilde üç başlık altında incelenebilir. Depresyon, devamlı uyku hali, huzursuzluk, aşırı mutsuzluk duygusu gibi belirtiler ruhsal belirti olmakla birlikte ışığa karşı hassasiyet, sese duyarlılık, şiddetli uyku isteği, esneme, konstrasyon bozukluk da nörolojik belirtiler arasında sınıflanmaktadır. İştahsızlık, üşüme, ensede gerginlik hissi, susama da genel belirtiler olarak karşımıza çıkmaktadır.