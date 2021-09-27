Mucize bitki! Tüm sağlıksız yağları eriten en etkili besin!

Tüm içecekler süper sağlıklı olsa da, kilo verme söz konusu olduğunda, üçü arasında en iyi içeceğin hangisi olduğunu öğrenmek için Baş Diyetisyen ve Doğal Sağlık Kliniği Direktörü Dr Mansi Chatrath birkaç tavsiyede bulunuyor.

KİMYON ÇAYI

Kimyon tohumları doğada soğuktur ve midenin pH seviyesini dengelemeye yardımcı olur. Kimyon suyu, yanma, şişkinlik, asitlik ve hatta hazımsızlıktan muzdarip insanlar için harikadır. Hepimizin bildiği gibi, iyi sindirim kilo vermenin en önemli adımıdır.