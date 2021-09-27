Mucize bitki! Tüm sağlıksız yağları eriten en etkili besin!

Kilo vermek için birçok tarif olsa da en çok sevilenlerden biri bitki çayları. Peki hangi çayın ne kadar etkili olduğunu biliyor musunuz? Bitkilerin mucizevi dünyasında; kimyon, rezene ve tarçınlı su, kişinin kilo vermesine yardımcı olan ve diğer birçok sağlık yararı sağlayan birkaç denenmiş ve test edilmiş içecekler arasında bulunuyor. İşte kısa sürede hızla kilo vermenizi sağlayacak en etkili çaylar...
Tüm içecekler süper sağlıklı olsa da, kilo verme söz konusu olduğunda, üçü arasında en iyi içeceğin hangisi olduğunu öğrenmek için Baş Diyetisyen ve Doğal Sağlık Kliniği Direktörü Dr Mansi Chatrath birkaç tavsiyede bulunuyor.
KİMYON ÇAYI
Kimyon tohumları doğada soğuktur ve midenin pH seviyesini dengelemeye yardımcı olur. Kimyon suyu, yanma, şişkinlik, asitlik ve hatta hazımsızlıktan muzdarip insanlar için harikadır. Hepimizin bildiği gibi, iyi sindirim kilo vermenin en önemli adımıdır.
Sadece bu değil, kimyon vücuttaki su tutulmasından kurtulmanıza yardımcı olur (ödemden kurtulmanızı sağlar), insülin duyarlılığınızı artırır, antienflamatuardır, metabolik bozuklukların düzeltilmesine yardımcı olur ve genel vücut ağırlığını azaltır.
KİMYON ÇAYI NASIL YAPILIR?
Kimyonlu su içmek için en iyi zaman sabah kalktıktan hemen sonradır. Bu sağlıklı içeceği yapmak için, bir çay kaşığı kimyon tohumunu geceden ıslatın, maksimum faydayı elde etmek için sabahları miktar yarıya düşene kadar kaynatın.
REZENE SUYU
Öncelikle kilo vermek için kalın rezene tohumları kullanılmalıdır. Bunlar, sizi daha uzun süre tok tutan ve aşırı yemek yemenizi engelleyen lif açısından süper zengindir. Rezene tohumlarının kilo vermeye yardımcı olmasının bir başka önemli yolu da şeker ihtiyacınızı azaltmaktır. Gün boyunca bir bardak rezene tohumu suyu, herhangi bir şekerli maddeye ulaşmanızı engelleyebilir.
Vitamin ve minerallerde yüksektir ve kan temizleyici görevi görür. Kolesterolü düşürmeye yardımcı olduğu ve kan basıncını düzenlediği için kalp hastaları için harikadır. Rezene tohumları görme için son derece iyidir. Ayrıca şişkinlik, sindirim ve kabızlık için harikalar yaratır.
REZENE ÇAYI NASIL YAPILIR?
Rezene tohumu suyu en çok aç karnına tüketildiğinde etkilidir. Bir gece bekletin, kaynatın ve ılık olarak tüketin.