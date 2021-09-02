Mükemmel besin olarak biliniyor! Vücuttaki iltihabı azaltıyor

Arı sütü, bal arıları tarafından kraliçe arıları ve yavrularını beslemek için üretilen jelatinimsi bir maddedir. Arı sütünün önemi 1600'lü yıllarda fark edilmiş ve İngilizcede mükemmel besin anlamına gelen "Royal Jelly" adı verilmiştir. Su, karbonhidrat, protein, yağ, B vitaminleri ve eser mineraller içeren arı sütü, çeşitli fiziksel rahatsızlıkları ve kronik hastalıkları tedavi etmek için besin takviyesi olarak sıklıkla kullanılmaktadır. Uzman Diyetisyen Aslıhan Küçük Budak konu hakkında bilgiler verdi.

KOLESTEROLÜ DÜŞÜREBİLİR Hem hayvanlar hem de insanlar üzerinde yapılan çalışmalar, arı sütünün kolesterol seviyelerini olumlu yönde etkileyerek kalp hastalığı gelişme riskini azaltabileceğini göstermektedir. 2017 yılında yayınlanan randomize kontrollü bir çalışmada, 3 ay boyunca günde yaklaşık 3 gram arı sütü alan katılımcılarda toplam ve kötü kolesterol olarak bilinen LDL kolesterol düzeylerinde %11,5 ve %4,8'lik azalma tespit edilmiştir.

KAN BASINCINI DÜŞÜREBİLİR Arı sütü, kan basıncını düşürerek kalbi ve dolaşım sistemini koruyabilir. Birkaç test tüpü çalışması, arı sütündeki proteinlerin damarlardaki düz kas hücrelerini gevşeterek kan basıncını düşürdüğünü göstermektedir.

Ancak arı sütünün kan basıncı üzerindeki etkisi hakkında kesin karara varılabilmesi için daha fazla insan çalışmasına ihtiyaç vardır.

KAN ŞEKERİNİ DÜŞÜREBİLİR Arı sütü, oksidatif stresi ve iltihabı azaltarak kan şekeri kontrolünü ve insülin duyarlılığını iyileştirebilir. 2012 yılında yayınlanan ve 61 sağlıklı katılımcı üzerinde yapılan randomize kontrollü bir çalışmada, 6 ay boyunca her gün 3 gram arı sütü takviyesi alan katılımcılarda açlık kan şekerinde önemli derecede azalma tespit edilmiştir.