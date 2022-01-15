Mutlu yuvaları sarsıyor! Psikolog Esra Ezmeci takıntılardan kurtulmanın yollarını anlattı

Evin kapısını kilitledim mi, arabanın alarmını açtım mı? Eve girince lütfen elini yıka, bebeğe dokunmadan önce temizlen... Bu ve benzeri davranışlar eğer takıntı haline gelirse size ve çevrenizdekilere hayatı zehir edebilir. Çözüm için önce bunun bir sorun olduğunun farkına varmalısınız.

Zihninizdeki düşüncenin geçmişinizdeki herhangi bir olaya takılıp kaldığını düşünün. Siz gelmesini asla istemiyorsunuz fakat o, siz istemedikçe tekrar ve tekrar aklınızı esir alıyor. Dikkatinizi dağıtmak için ne yapıyor olursanız olun, o düşünce zihninizde var oluşunu sürdürüyor. Hatta üstüne farklı düşünceler eklenip, dağ gibi büyümeye devam ediyor. Bununla birlikte duygu durumunuzda da olumsuz yönde değişimler oluyor. Kaygınız da artışa geçmeye başlıyor.



Beynimizdeki bu takıntılı düşünceler, vücuda olumsuz şeyler olabileceğinin sinyalini veriyor. Beynin verdiği bu kaygı sinyali ile de tehlikede olduğunu düşünen sistem, "Tehlikedesin, hemen kendini koruman lazım" diyerek sinyal veriyor. O an bize korkumuz çok saçma ve dünyanın en mantıksız şeyi gibi görünse de vücudumuz bu yönde sinyaller almıyor. Ayrıca düşünüyorsam beynim beni yanıltmaz, demek ki doğrudur diyorsunuz. Fakat maalesef ki takıntı durumunda beynimiz bizi yanıltıyor. Kişinin düşünce ve duygu sistemi olması gerektiği gibi çalışmadığından kişiler takıntılarından dolayı çok büyük sıkıntılar çekebiliyorlar.

Takıntı ile ilgili birçok yorum yapılabiliyor fakat bilinenin aksine takıntı bozukluğu, bir kişilik bozukluğu değildir. Ruh sağlığı problemidir. Takıntıları olan kişiler bu gibi durumları "Kafana çok takma geçer", "Bu kadar düşünme" gibi telkinlerle atlatamazlar. Takıntılar sadece hayatında yoğun stres yaşayan kişilerin başına gelmemektedir.



Takıntılar kişinin ilgi çekmek için yaptığı bir davranış değil, aksine enerjisizliğine, güç kaybına ve yoğun kaygı durumları yaşamasına sebep olur. Kişi bu kaygılardan kurtulmak adına birçok davranışta bulunur. Bunlar kişilerin bilerek isteyerek yaptıkları şeyler değil de, korkularını azaltmak adına yapma zorunluluğu hissettikleri davranışlardır. Takıntı bozukluğu yaşayan kişilerin yaptıkları hareketlerde mantık aranmaz. Çünkü birey bunu kaygı ve korkudan kurtulmak adına sürekli denemek ve bu durumdan çıkmak istemektedir.