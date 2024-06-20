Nasırın kökünü kurutuyor! Akşamdan sürüp yatın sabaha eser kalmayacak…
Halk arasında nasır olarak ifade edilen deri kalınlaşması ellerde ve ayaklarda meydana gelebilen bir sağlık sorunudur. Nasır oluşan bölgede ciddi ağrılar meydana gelebilir. Özellikle başlangıçta tedavi edilmeyip büyüyen nasırlar gerçek anlamda rahatsızlıklar verebilir. Evde kolaylıkla bulunan malzemeler ile yapılan bu müdahale, nasırın tedavisine yardımcı olabiliyor. İşte o malzemeler…
Giriş Tarihi: 20.06.2024 16:24
Güncelleme Tarihi: 20.06.2024 16:24