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Nasırın kökünü kurutuyor! Akşamdan sürüp yatın sabaha eser kalmayacak…

Halk arasında nasır olarak ifade edilen deri kalınlaşması ellerde ve ayaklarda meydana gelebilen bir sağlık sorunudur. Nasır oluşan bölgede ciddi ağrılar meydana gelebilir. Özellikle başlangıçta tedavi edilmeyip büyüyen nasırlar gerçek anlamda rahatsızlıklar verebilir. Evde kolaylıkla bulunan malzemeler ile yapılan bu müdahale, nasırın tedavisine yardımcı olabiliyor. İşte o malzemeler…

Giriş Tarihi: 20.06.2024 16:24 Güncelleme Tarihi: 20.06.2024 16:24
Nasırın kökünü kurutuyor! Akşamdan sürüp yatın sabaha eser kalmayacak…

Nasır başlangıçta ağrıya neden olmaması ve günlük yaşantıyı olumsuz olarak etkilememesi nedeniyle kişiler tarafından önemsenmeyebilir. Ancak başlangıçta tedavi edilmeyen nasırlar büyür ve sertliği arttıkça da ağrıya sebep olabilir.

Nasırın kökünü kurutuyor! Akşamdan sürüp yatın sabaha eser kalmayacak…

Özellikle de gün içinde ayakları ayakkabı içerisinde çok fazla duran ve terleyen, çok fazla ayakta duran, ayak sağlığı açısından uyumlu olacak ayakkabı tercih etmeyen bireylerde ayak nasırı görülebilir. Bu durumdan doğal yollarla kurtulmak isteyenler için evde hazırlayabilecekleri etkili bir doğal yöntem paylaşacağız… Ancak oluşabilecek herhangi bir alerjik reaksiyona karşı, el ya da ayağınıza uygulamadan önce doktorunuzdan onay almanız tavsiye edilir.


NOT: Görseller temsili olarak seçilmiştir.
Nasırın kökünü kurutuyor! Akşamdan sürüp yatın sabaha eser kalmayacak…

SARIMSAKLI ZEYTİNYAĞI

Nasır için mikropları kıran ve cildi yenileyici özelliğe sahip sarımsaklı kür yapılabilir. Ancak bu yöntemi çocuklarınıza uygulamadan kaçının…

Nasırın kökünü kurutuyor! Akşamdan sürüp yatın sabaha eser kalmayacak…

GEREKLİ OLAN MALZEMELER

  • Üç diş sarımsak
  • İki yemek kaşığı zeytinyağı
  • Streç film
  • Pamuk
Nasırın kökünü kurutuyor! Akşamdan sürüp yatın sabaha eser kalmayacak…

İŞLEMİN YAPILIŞI

Üç diş sarımsağı bir kabın içerisinde ezin.

Üzerine iki yemek kaşığı zeytinyağı ekleyip karıştırın.

Yapılan bu karışımla nasırlı bölgeyi temizleyin.

Ardından karışımı nasırın üzerine gelecek şekilde nasırlı bölgenize sarın.

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