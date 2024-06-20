Nasırın kökünü kurutuyor! Akşamdan sürüp yatın sabaha eser kalmayacak…

Özellikle de gün içinde ayakları ayakkabı içerisinde çok fazla duran ve terleyen, çok fazla ayakta duran, ayak sağlığı açısından uyumlu olacak ayakkabı tercih etmeyen bireylerde ayak nasırı görülebilir. Bu durumdan doğal yollarla kurtulmak isteyenler için evde hazırlayabilecekleri etkili bir doğal yöntem paylaşacağız… Ancak oluşabilecek herhangi bir alerjik reaksiyona karşı, el ya da ayağınıza uygulamadan önce doktorunuzdan onay almanız tavsiye edilir.



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