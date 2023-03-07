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Ne kabızlık kalıyor ne de tıkanıklık! Günde 46 tane ile tüm vücudu temizleyen o besin...
Ne kabızlık kalıyor ne de tıkanıklık! Günde 46 tane ile tüm vücudu temizleyen o besin...
İnsan mikrobiyomu, büyük bir zenginlikle birlikte sistemi düzenleyen bir yapıya sahip. 10 ila 100 trilyon arasındaki mikroorganizmanın kendine yer bulduğu bağırsaklar ise bu konuda en önemli ayrıntılardan biri. Araştırmacılar; adeta kendine özgü bir evren dedikleri bu alanla ilgili yepyeni verilere ulaştılar. İşte bağırsakların sağlığını devam ettirebilmenin formülü...
Giriş Tarihi: 07.03.2023 08:25
Güncelleme Tarihi: 07.03.2023 08:28