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Ne kabızlık kalıyor ne de tıkanıklık! Günde 46 tane ile tüm vücudu temizleyen o besin...

İnsan mikrobiyomu, büyük bir zenginlikle birlikte sistemi düzenleyen bir yapıya sahip. 10 ila 100 trilyon arasındaki mikroorganizmanın kendine yer bulduğu bağırsaklar ise bu konuda en önemli ayrıntılardan biri. Araştırmacılar; adeta kendine özgü bir evren dedikleri bu alanla ilgili yepyeni verilere ulaştılar. İşte bağırsakların sağlığını devam ettirebilmenin formülü...

Giriş Tarihi: 07.03.2023 08:25 Güncelleme Tarihi: 07.03.2023 08:28
Ne kabızlık kalıyor ne de tıkanıklık! Günde 46 tane ile tüm vücudu temizleyen o besin...

Bağırsak sağlığında önemli bir besin maddesi, mikrobiyomun sağlığını destekleyen kısa zincirli bir yağ asidi olan bütirat, önem taşıyor.

Ne kabızlık kalıyor ne de tıkanıklık! Günde 46 tane ile tüm vücudu temizleyen o besin...

Dr. Alice Creedon, verdiği demeçte, bağırsak üretilen bütiratın, karaciğer, beyin ve akciğerler gibi vücudun diğer bölgelerindeki sağlığın düzenlenmesi için kan dolaşımına dahil olur.

Ne kabızlık kalıyor ne de tıkanıklık! Günde 46 tane ile tüm vücudu temizleyen o besin...

Yapılan çalışmada, her gün bir avuç badem tüketiminin bütirat üretiminin desteklendiği keşfedildi. Dr. Creedon, günde yaklaşık 56 gram, ortalama 45-46 badem tüketiminin bu noktada anahtar miktar olduğunu belirtiyor.

Ne kabızlık kalıyor ne de tıkanıklık! Günde 46 tane ile tüm vücudu temizleyen o besin...

Butirat, bakterilerin ve diğer mikropların kanınıza girmesini engelleyen bağırsak bariyetini destekleme gücüne sahiptir.

Ne kabızlık kalıyor ne de tıkanıklık! Günde 46 tane ile tüm vücudu temizleyen o besin...

Beslenme Uzmanı Allison Tallman, bütiratın iltihaplanmayı azalttığı, irritabl bağırsak sendromu gibi rahatsızlıkları yönetmeyi ve şişkinlik gibi sindirim sistemi rahatsızlıklarını azaltmaya yardımcı olduğunu olduğunu belirtiyor.

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