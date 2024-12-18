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Ne ülser kalıyor ne gastrit! Gastroenterologdan mideyi koruyan mucize besin önerisi

Ülserin ihmal edilmesinin midede kanama, mide delinmesi ve tıkanma gibi ciddi sorunlara yol açabileceği uyarısında bulunan Gastroenteroloji Uzmanı Dr. İbrahim Yılmaz, "Ülserden korunmak için doğru beslenmek önemlidir. Yağ oranı düşük, sindirimi kolay yiyecekler tüketin." Yılmaz tüm bu önerisine dair verdiği yiyecek örnekleriyle mideyi korumanın en iyi yöntemlerini açıkladı. İşte detaylar...

İHA
Giriş Tarihi: 18.12.2024 13:40 Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 13:47
Ne ülser kalıyor ne gastrit! Gastroenterologdan mideyi koruyan mucize besin önerisi

Ülserin mide veya onikiparmak bağırsağı gibi sindirim sistemi organlarının iç yüzeyinde oluşan açık yaralar veya doku kayıpları' olduğunu belirten Gastroenteroloji Uzmanı Dr. İbrahim Yılmaz, mide sağlığını tehdit eden bu hastalıktan korunmada dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgilendirmede bulundu.

Ne ülser kalıyor ne gastrit! Gastroenterologdan mideyi koruyan mucize besin önerisi

"KANAMALI VE AĞRILI YARALARA YOL AÇAR"
Ülserin en sık görülen türlerinin mide (gastrik) ülseri ve onikiparmak bağırsağı (duodenal) ülseri olduğunu işaret eden Uzm. Dr. Yılmaz, "Ülser, mideyi ve onikiparmak bağırsağını sindirim enzimlerinden koruyan mukus tabakasının azalması sonucu ortaya çıkar ve sindirim asitleri bu korunmasız tabakalara zarar vererek kanamalı, ağrılı yaralara yani ülser oluşumuna sebebiyet verir" şeklinde konuştu.

Ne ülser kalıyor ne gastrit! Gastroenterologdan mideyi koruyan mucize besin önerisi

"AŞIRI BAHARATLI YİYECEKLER İLE ASİTLİ İÇECEKLER MİDEYİ TAHRİŞ EDEBİLİR"
Bazı besinlerin mideyi tahriş ederek ülseri tetikleyebileceğini veya mevcut ülser semptomlarını kötüleştirebileceğini dile getiren Uzm. Dr. Yılmaz, bunlar arasında aşırı baharatlı yiyecekler, asitli içecekler (kahve, çay, kola ve gazlı içecekler), alkollü içecekler, turşu ve sirke gibi asidik gıdalar ve kızartılmış veya ağır yağlı yiyeceklerin bulunduğunu söyledi.

Ne ülser kalıyor ne gastrit! Gastroenterologdan mideyi koruyan mucize besin önerisi

ÜLSERE YOL AÇAN HATALAR
Uzm. Dr. Yılmaz, ülsere yol açan bazı yanlışları ise şöyle sıraladı:

  • "Düzensiz beslenme: Öğün atlamak veya uzun süre aç kalmak mide asidini artırarak mukozayı tahriş edebilir.
  • Sigara kullanımı: Nikotin, mide asidini artırarak ülser riskini artırır.
  • Aşırı ağrı kesici kullanımı: Özellikle nonsteroid antiinflamatuvar ilaçlar (NSAID'ler), midenin koruyucu tabakasına zarar verebilir.
  • Genetik yatkınlık, alkol, kahve alışkanlığı ve kortizonlu ilaçlar: Diğer muhtemel nedenler arasında genetik yatkınlık (irsiyet) , kortizon türü ilaçlar, alkol, kahve alışkanlığı, çevre kirliliği sayılabilir."


Ne ülser kalıyor ne gastrit! Gastroenterologdan mideyi koruyan mucize besin önerisi

"STRES DE ÜLSERE NEDEN OLABİLİR"
Uzm. Dr. Yılmaz, "Stres de mide asidi üretimini artırarak mukozayı zayıflatabilir. Ayrıca stres nedeniyle düzensiz beslenme alışkanlıkları ve zararlı gıdalara yönelmenin de ülseri tetikleyebilir" dedi.

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