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Ne ülser kalıyor ne gastrit! Gastroenterologdan mideyi koruyan mucize besin önerisi
Ne ülser kalıyor ne gastrit! Gastroenterologdan mideyi koruyan mucize besin önerisi
Ülserin ihmal edilmesinin midede kanama, mide delinmesi ve tıkanma gibi ciddi sorunlara yol açabileceği uyarısında bulunan Gastroenteroloji Uzmanı Dr. İbrahim Yılmaz, "Ülserden korunmak için doğru beslenmek önemlidir. Yağ oranı düşük, sindirimi kolay yiyecekler tüketin." Yılmaz tüm bu önerisine dair verdiği yiyecek örnekleriyle mideyi korumanın en iyi yöntemlerini açıkladı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 18.12.2024 13:40
Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 13:47