Ne ülser kalıyor ne gastrit! Gastroenterologdan mideyi koruyan mucize besin önerisi

"KANAMALI VE AĞRILI YARALARA YOL AÇAR"

Ülserin en sık görülen türlerinin mide (gastrik) ülseri ve onikiparmak bağırsağı (duodenal) ülseri olduğunu işaret eden Uzm. Dr. Yılmaz, "Ülser, mideyi ve onikiparmak bağırsağını sindirim enzimlerinden koruyan mukus tabakasının azalması sonucu ortaya çıkar ve sindirim asitleri bu korunmasız tabakalara zarar vererek kanamalı, ağrılı yaralara yani ülser oluşumuna sebebiyet verir" şeklinde konuştu.



