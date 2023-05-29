“Ne yaptıysam geçmedi!” dediğiniz ağrıların çözümü! Bu besin eklemlerdeki sızıları ortadan kaldırıyor

Meyve ve sebzeler: Meyve ve sebzeler, eklemlerinizi hasardan korumaya yardımcı olabilecek antioksidanlarla doludur. Eklem ağrısı için en iyi meyve ve sebzelerden bazıları, çilek, turunçgiller, yapraklı yeşillikler ve domatesleri içerir.