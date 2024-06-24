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"Nefesim daralıyor" dedi! Ciğerlerinden çıkan şoke etti: "Tam yarım kilogram..."

Nefes darlığı şikayeti bulunan ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde ameliyat edilen 8 yaşındaki çocuğun göğüs boşluğundan yaklaşık yarım kilogramlık kitle çıkarıldı.

Giriş Tarihi: 24.06.2024 12:45 Güncelleme Tarihi: 24.06.2024 12:46
Nefesim daralıyor dedi! Ciğerlerinden çıkan şoke etti: Tam yarım kilogram...

Elazığ'ın Maden ilçesinde yaşayan Eslem Taş, nefes darlığı ve kalp çarpıntısı yaşaması üzerine yaklaşık 6 ay önce yakınları tarafından hastaneye götürüldü.

Nefesim daralıyor dedi! Ciğerlerinden çıkan şoke etti: Tam yarım kilogram...

Yapılan muayene ve tetkiklerde çocuğun göğüs boşluğunda kitle olduğu tespit edildi. Aile, kızlarının ameliyatı için İzmir'e geldi.

Nefesim daralıyor dedi! Ciğerlerinden çıkan şoke etti: Tam yarım kilogram...

Taş'ı muayene eden Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zafer Dökümcü, kitlenin akciğere ve kalbe giden damarlara yakın olması nedeniyle robotik yöntemlerle kapalı ameliyat kararı verdi.

Nefesim daralıyor dedi! Ciğerlerinden çıkan şoke etti: Tam yarım kilogram...

Taş'ın göğüs boşluğunu dolduran kitle, 3 saat süren ameliyatın ardından çıkarıldı. Taş, ameliyattan bir gün sonra taburcu edildi.

Nefesim daralıyor dedi! Ciğerlerinden çıkan şoke etti: Tam yarım kilogram...

"HASTAMIZ GAYET İYİ"

Ameliyatı gerçekleştiren Dökümcü, kitlenin hastanın sol göğüsün 3'te 2'lik kısmını kapladığını söyledi.

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