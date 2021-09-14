O içeceği masadan hemen kaldırın! Kilo verdiriyor sanıyorsunuz ama karaciğerinizi mahvediyor

Hangi tür diyet asitli içecek içicisisin? Ara sıra gazlı içecekleri ve aromasını tatmaktan hoşlanan biri mi yoksa her gün içmesi gereken biri mi? Kalorisiz olduğu için, en sevdiğiniz diyet gazlı içecekleri herkes için uygun olarak düşünebilirsiniz. Ancak bir gazeteci 40 yıllık diyet asitli içecek alışkanlığının mücadelesini paylaştıktan sonra, bağımlılık uzmanları sağlığınız hakkında alarm veriyor.

New York Times'da, bir yazar olan Abby Ellin'in on yıllardır günlük asitli diyet içeceğe karşı "güçsüz" olduğunu açıkladığı bir makale yayınladı. Ellin, "Çeşitli zamanlarda durmaya çalıştım ama kendimi bir haftadan daha uzun süre mahrum bırakamadım" diye yazdı. Diyetten ancak kalıcı karın ağrısı kolonoskopi, ultrason ve BT taraması gibi tıbbi tanı prosedürlerinin incelenmesini gerektirdiğinde çıkabildi ve hepsi sonuçsuz kaldı.

En sevdiğiniz diyet içeceği olmadan yaşayamayacağınızda gerçekte neler olduğunu ortaya çıkarmak için halk sağlığı, psikoloji ve beslenme konularında uzmanlaşmış klinik uzmanlarla konuştu. Diyet soda içmenin gizli yan etkilerini öğrenmek için okumaya devam edin.

Bilim, diyet asitli içeceklerin uyarıcı maddeler kadar şiddetli, hatta ondan daha kötü bağımlılığa yol açabileceğini söylüyor. Ellin, Amerikan Psikiyatri Birliği'nin Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel El Kitabının, bağımlılık yapan maddeler listesinde diyet asitli içecekleri saymadığını açıklıyor.

Bununla birlikte, araştırmalar, muhtemelen eklemenin dikkate alınması gerektiğini öne sürüyor. Ellin, laboratuvar farelerinin sakarin ve kokain arasında seçim yapmaya zorlandığı, araştırmacıların "son derece bağımlılık yapan ve zararlı bir madde" olarak tanımladığı kokain arasında seçim yapmaya zorlandığı 2007 tarihli bir araştırmaya atıfta bulunuyor. İkisi arasında, oranların dikkate değer bir yüzde 94'ü, daha önce kokain bağımlılığı belirtileri göstermiş olsalar bile, kokain yerine sakarini seçti.