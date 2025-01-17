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Öldüren kumpirin ardındaki gerçek ortaya çıktı! Uzmanı uyardı: "Bu kişiler için özellikle ölümcül"

İzmir'in Buca ilçesinde yaşanan zehirlenme vakası, salmonella bakterisinin tehlikesini bir kez daha gündeme taşıdı. 28 Aralık'ta Buca ilçesinde bulunan bir kumpircide meydana gelen olayda, Bahar Zeyrek, annesi Servet Polat ve 11 yaşındaki oğlu Gökhan Zeyrek, kumpir yedikten sonra kusma ve ishal gibi şikayetlerle hastaneye başvurmuştu. Servet Polat yaşanan zehirlenmenin ardından hayatını kaybetti. Bu acı olayın ardından Salmonella bakterisinin tehlikelerine dair Gastroenteroloji-Hepatoloji Uzmanı Doç. Dr. Özlem Özer uyarılarda bulundu. Bu bakteri nedir ve tehlikelerinden nasıl uzak durulmalı? İşte detaylar…

AYBİKE ŞAHİN AYBİKE ŞAHİN
Giriş Tarihi: 17.01.2025 11:46 Güncelleme Tarihi: 17.01.2025 11:47
Öldüren kumpirin ardındaki gerçek ortaya çıktı! Uzmanı uyardı: Bu kişiler için özellikle ölümcül

Anne Servet Polat'ın tedaviden iki gün sonra evin tuvaletinde ölü bulunmasının ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı ve işletmeden alınan numune örneklerinde salmonella bakterisi tespit edildi.

Öldüren kumpirin ardındaki gerçek ortaya çıktı! Uzmanı uyardı: Bu kişiler için özellikle ölümcül

Yaşanan bu olay, gıda güvenliği ve hijyenin önemini bir kez daha ortaya koyarken, Gastroenteroloji-Hepatoloji Uzmanı Doç. Dr. Özlem Özer salmonella bakterisinin yayılma yolları ve alınması gereken önlemler hakkında uyarılarda bulundu.

Öldüren kumpirin ardındaki gerçek ortaya çıktı! Uzmanı uyardı: Bu kişiler için özellikle ölümcül

GIDALAR EN AZ 75 DERECEDE PİŞİRİLMELİ

Gastroenteroloji-Hepatoloji Uzmanı Doç. Dr. Özlem Özer, salmonella bakterisinin, özellikle çiğ ya da az pişmiş hayvansal ürünlerde bulunduğunu belirtti. "Yumurta, tavuk eti, süt ve süt ürünleri gibi gıdaların iyi pişirilmemesi durumunda bu bakteriye maruz kalma riski artar" diyerek ilk aşamadaki tehlikeye karşı uyarıda bulundu.

Öldüren kumpirin ardındaki gerçek ortaya çıktı! Uzmanı uyardı: Bu kişiler için özellikle ölümcül

Özer; "Gıdaların en az 75 derece ısıda pişirilmesi bakteriyi etkisiz hale getirmenin en önemli yollarından biridir. Ayrıca çiğ ve hazır tüketim gıdaların ayrı tutulması, el hijyenine dikkat edilmesi de büyük önem taşır," dedi.

Öldüren kumpirin ardındaki gerçek ortaya çıktı! Uzmanı uyardı: Bu kişiler için özellikle ölümcül

Özer'in bir diğer uyarısı olan "Çiğ gıdalarla hazır tüketime hazır gıdaların bir arada tutulmaması, çiğ gıdaları elle değildiği zaman tekrar diğer hazırda hemen yenecek gıdalara dokunulmaması önemli" cümleleriyle çapraz bulaşa dikkat çekti.

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