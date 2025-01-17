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Öldüren kumpirin ardındaki gerçek ortaya çıktı! Uzmanı uyardı: "Bu kişiler için özellikle ölümcül"

İzmir'in Buca ilçesinde yaşanan zehirlenme vakası, salmonella bakterisinin tehlikesini bir kez daha gündeme taşıdı. 28 Aralık'ta Buca ilçesinde bulunan bir kumpircide meydana gelen olayda, Bahar Zeyrek, annesi Servet Polat ve 11 yaşındaki oğlu Gökhan Zeyrek, kumpir yedikten sonra kusma ve ishal gibi şikayetlerle hastaneye başvurmuştu. Servet Polat yaşanan zehirlenmenin ardından hayatını kaybetti. Bu acı olayın ardından Salmonella bakterisinin tehlikelerine dair Gastroenteroloji-Hepatoloji Uzmanı Doç. Dr. Özlem Özer uyarılarda bulundu. Bu bakteri nedir ve tehlikelerinden nasıl uzak durulmalı? İşte detaylar…