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Ömrünüze 13 yıl birden ekliyor! Norveçli bilim insanları keşfetti: "Her gün bir tane yiyin"
Ömrünüze 13 yıl birden ekliyor! Norveçli bilim insanları keşfetti: "Her gün bir tane yiyin"
Sadece birkaç besinle ömrünüzü tam 13 yıl uzatabileceğinizi biliyor muydunuz? Sağlıklı beslenmenin önemini sıklıkla duysak da yapılan son araştırmalar, durumun sandığımızdan çok daha önemli olduğunu gösterdi. İşte ömrü uzatan o besinler…
Giriş Tarihi: 13.07.2024 15:32
Güncelleme Tarihi: 13.07.2024 15:36