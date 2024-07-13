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Ömrünüze 13 yıl birden ekliyor! Norveçli bilim insanları keşfetti: "Her gün bir tane yiyin"

Sadece birkaç besinle ömrünüzü tam 13 yıl uzatabileceğinizi biliyor muydunuz? Sağlıklı beslenmenin önemini sıklıkla duysak da yapılan son araştırmalar, durumun sandığımızdan çok daha önemli olduğunu gösterdi. İşte ömrü uzatan o besinler…

Giriş Tarihi: 13.07.2024 15:32 Güncelleme Tarihi: 13.07.2024 15:36
Ömrünüze 13 yıl birden ekliyor! Norveçli bilim insanları keşfetti: Her gün bir tane yiyin

Uzmanlar, erken yaşta başlanan sağlıklı bir beslenmenin, yaşam sürenize 13 yıla kadar ekleyebileceğini ortaya koydu. Bu sağlıklı beslenme tercihleri, yaşam sürenizi uzatmanın yanı sıra, uzayan yılların kalitesini de sağlık ve canlılık açısından iyileştiriyor.

Ömrünüze 13 yıl birden ekliyor! Norveçli bilim insanları keşfetti: Her gün bir tane yiyin

Bu bulgu, Norveç'teki Bergen Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmadan elde edildi. Araştırmacılar, 20 yaşında sağlıklı beslenme değişikliği yapan bireylerin yaşam beklentisinin 13 yıl kadar artabileceğini keşfettiler.

Ömrünüze 13 yıl birden ekliyor! Norveçli bilim insanları keşfetti: Her gün bir tane yiyin

Üstelik bu bulgulara göre; 60 yaşındaki bir birey yaşam süresini yaklaşık sekiz buçuk yıl, 80 yaşındaki bir birey ise ortalama 3,4 yıl uzatabilir. Peki, daha uzun bir yaşam için mutfağınızda neler bulundurmalısınız?

Ömrünüze 13 yıl birden ekliyor! Norveçli bilim insanları keşfetti: Her gün bir tane yiyin

YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER

Ispanak, kale ve pazı gibi yiyecekler, mevcut en besleyici yiyecekler arasındadır. A, C ve K vitaminleri, folat, demir ve kalsiyum açısından zengin olan bu yeşil yapraklı sebzeler ayrıca vücuttaki oksidatif stresi ve iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olan antioksidanlarla doludur.

Ömrünüze 13 yıl birden ekliyor! Norveçli bilim insanları keşfetti: Her gün bir tane yiyin

Bu sebzelerin düzenli tüketimi, kalp hastalığı ve bazı kanser türleri de dahil olmak üzere kronik hastalık riskini azaltabilir. Ayrıca sağlıklı cilt, saç ve görme için de en etkili besinler arasındadırlar.

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