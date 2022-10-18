Pişirildiğinde bütün vitamini yok oluyor! İşte kesinlikle çiğ bir şekilde yediğinizde fayda göreceğiniz 10 besin

C vitamini suda çözünür ve ısıya duyarlı olduğundan, sıcak suya daldırıldığında sebzelerden sızabilir. B vitaminleri benzer şekilde ısıya duyarlıdır. Et kaynatıldığında ve suyu tükendiğinde tiamin, niasin ve diğer B vitaminlerinin %60'a kadar kaybolabilir. Ancak bu meyve sularını içeren sıvı tüketildiğinde minerallerin %100'ü ve B vitaminlerinin %70-90'ı korunur. Öte yandan, balıkları kaynatmanın, kızartma veya mikrodalgaya göre omega-3 yağ asidi içeriğini önemli ölçüde daha fazla koruduğu gösterildi.