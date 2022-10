Pişirildiğinde bütün vitamini yok oluyor! İşte kesinlikle çiğ bir şekilde yediğinizde fayda göreceğiniz 10 besin

C VİTAMİNİ YOK OLUYOR

Sebzeler genellikle harika bir C vitamini kaynağıdır, ancak suda pişirildiklerinde büyük bir miktarı kaybolur. Aslında kaynatma, C vitamini içeriğini diğer pişirme yöntemlerinden daha fazla azaltır. Brokoli, ıspanak ve marul, kaynatıldığında C vitamininin %50'sini veya daha fazlasını kaybedebilir