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Pişirildiğinde bütün vitamini yok oluyor! İşte kesinlikle çiğ bir şekilde yediğinizde fayda göreceğiniz 10 besin

Besleyici yiyecekler yemek, sağlığınızı ve enerji seviyenizi iyileştirebilir. Özellikle sebze tüketimi yeterli vitaminleri almanız açısından oldukça önemlidir. Peki hangi besinler pişirildiğinde tüm vitaminlerini kaybediyor? İşte detaylarını sizler için araştırdık…

Giriş Tarihi: 18.10.2022 13:35 Güncelleme Tarihi: 18.10.2022 13:48
Pişirildiğinde bütün vitamini yok oluyor! İşte kesinlikle çiğ bir şekilde yediğinizde fayda göreceğiniz 10 besin

Şaşırtıcı bir şekilde, yemeğinizi pişirme şekliniz, içerdiği besin miktarı üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Bazı pişirme yöntemleri birkaç temel besin maddesini azaltır. Gelin bu besinlerin neler olduğuna birlikte bir bakalım.

Pişirildiğinde bütün vitamini yok oluyor! İşte kesinlikle çiğ bir şekilde yediğinizde fayda göreceğiniz 10 besin

C VİTAMİNİ YOK OLUYOR

Sebzeler genellikle harika bir C vitamini kaynağıdır, ancak suda pişirildiklerinde büyük bir miktarı kaybolur. Aslında kaynatma, C vitamini içeriğini diğer pişirme yöntemlerinden daha fazla azaltır. Brokoli, ıspanak ve marul, kaynatıldığında C vitamininin %50'sini veya daha fazlasını kaybedebilir

Pişirildiğinde bütün vitamini yok oluyor! İşte kesinlikle çiğ bir şekilde yediğinizde fayda göreceğiniz 10 besin

C vitamini suda çözünür ve ısıya duyarlı olduğundan, sıcak suya daldırıldığında sebzelerden sızabilir. B vitaminleri benzer şekilde ısıya duyarlıdır. Et kaynatıldığında ve suyu tükendiğinde tiamin, niasin ve diğer B vitaminlerinin %60'a kadar kaybolabilir. Ancak bu meyve sularını içeren sıvı tüketildiğinde minerallerin %100'ü ve B vitaminlerinin %70-90'ı korunur. Öte yandan, balıkları kaynatmanın, kızartma veya mikrodalgaya göre omega-3 yağ asidi içeriğini önemli ölçüde daha fazla koruduğu gösterildi.

Pişirildiğinde bütün vitamini yok oluyor! İşte kesinlikle çiğ bir şekilde yediğinizde fayda göreceğiniz 10 besin

ÇİĞ ŞEKİLDE YEMENİZ GEREKEN 10 BESİN

KURUYEMİŞLER

Kuruyemişleri çiğ tükettiğinizde faydaları daha fazla oluyor. Özellikle bu besinler, kolesterolü dengeliyor, kalp hastalıklarına iyi geliyor. Bu yüzden çiğ tüketmeniz de fayda var.

Pişirildiğinde bütün vitamini yok oluyor! İşte kesinlikle çiğ bir şekilde yediğinizde fayda göreceğiniz 10 besin

BROKOLİ

Brokoli sağlığa oldukça faydalı sebzelerden biri oluyor. Bu sebzeyi çiğ tüketmek sağlığa oldukça yararlıdır. Kansere karşı korunmak istiyorsanız bu besini mutlaka tüketin çünkü içerisindeki güçlü enzimler sayesinde kansere karşı büyük oranda kalkan oluyor.

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