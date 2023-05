Portakal, bu güçlü antioksidanı bol miktarda içerir. Ancak portakaldan çok daha yüksek C vitamini içeren çeşitli besinler bulunmaktadır. Kuşburnu yemeklerde, çaylarda, reçellerde ve çorbalarda ve doğal bir C vitamini kaynağı olarak kullanılır. Taze kuşburnunun C vitamini içeriği turunçgillerden daha yüksektir.