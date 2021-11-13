Psikolog Esra Ezmeci tek tek açıkladı! İşte sağlıklı bir ilişkinin püf noktaları...

İlişkilerde saygı temel kriterdir. Arkadaşlarınız ya da eşinizle bağ kurarken size uygun olmayan konularda 'Hayır' demek size saygınlık kazandırır. "Sen çok değiştin" deseler de bu tavır kişisel sınırlarınızı belirler. Kaybetmeyi göze alamayan hiçbir zaman kazanamaz.

İnsanoğlu, doğası gereği diğer canlılarla bağ kurmak ve onaylanmak ihtiyacı duyar. Doğduğumuz andan itibaren anne-babamızla şekillenmeye başlayan bu bağ, yaşımız ilerledikçe sosyal ve duygusal ilişkilerde bağ kurma ihtiyacı olarak devam eder. Ebeveynlerimizin bize yansıttığı duygular ve davranışlar ise kendi içinde sınırlara gerek duymaktadır. Sınırları, insanı çevreleyen bir paket lastiğe benzetebiliriz. İnsanı çevreleyen bu lastik çok sıkılırsa kişi içerisinde nefes dahi alamayacak boyuta gelir, tıpkı sınırları olmayan duygusal bir ilişkide kendi adına kararlar veremeyen bireyler gibi. Bir de o lastiğin çok gevşek bırakıldığı duygusal ilişkilerden bahsedecek olursak burada da kendini var edemeyen 'bir' olamayan iki kişiden söz edilebilir.

TAVIR HER ZAMAN ÖNEMLİDİR Her türlü ilişkiye başlarken öncelikle kişilerin sınırlarını görüyoruz. Her bir bireyin güçlü yanları ve zaafları vardır. İlişkide olduğumuz kişilerin sınırlarını aslında zamanla tanıyarak öğreniyoruz. Ve bu sınırsal durumlara göre yapabileceklerimizi ve yapamayacaklarımızı belirliyoruz. Bu aynı zamanda insanların bizlere davranışlarını şekillendirmede en önemli adımlardan biri. Sadece eş ilişkisinde değil hayatımızdaki tüm ilişkilerde sınır çizebilmek çok önemlidir. Eğer sınır çizmede problem yaşıyorsak bir süre sonra bizden faydalanılmaya, ya da yapabileceğimiz işin çok daha fazlası bizden beklenmeye ve bunun sonucu olarak da değersiz hissetmeye başlarız.





ÇOCUKKEN ÖĞRETİLMESİ GEREKİR Sınır erken çocukluk dönemlerinde öğretilmesi gereken bir durumdur. Çünkü ilk ilişki olan ebeveyn-çocuk ilişkisi diğer ilişkileri belirlemede temel faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Örneğin: Arkadaşı, çocuğunuzdan paylaşmak istemediği bir kişisel ihtiyacı talep ediyor Burada hayır demek ve sınır çizmek için yön gösterici olabilmek önemlidir. Örneğin şöyle bir iletişim dili kullanılabilir: "Bu eşyanın benim için önemi var, bak aynısını şu mağazada bulabilirsin." Aslında yaptığımız şey kişiye alternatif yön gösteriyor olmak ve bunun sonucu olarak sınır çizmek.

HAYATIMIZDA OLMAMALARI İYİDİR Sınır çizememenin en temel nedeni karşımızdaki insanı kaybetme ve kıracak olma korkusu. İnsanlara 'Hayır' deyip sınır çizdiğinizde bunu kişilere değil isteklerine yaptığınızı kesinlikle unutmayın. İlişkilerimiz her birimiz için çok değerli ve özel. Fakat bizden herhangi bir şey talep edildiği zaman bunu gerçekleştirmediğimiz için bizim yaşamımızdan çıkıyorlarsa belki de hayatımızdan çıkıyor olmaları daha iyi bir seçenektir. Sizi siz olduğunuz için gerçekten seven ve değer veren kişiler siz onlara sınır çizdiğinizde de yanınızda olmaya devam ederler.



