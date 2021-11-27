Reflü hastaları dikkat! “Vitamin deposu” bu besin midenizi mahvediyor

Reflü, hoş olmayan bir durum olabilir, ancak diyetinizi dikkatli bir şekilde izlemek ve temel gıdalardan kaçınmak semptomlarınızı hafifletmeye yardımcı olabilir.

Örneğin; ara sıra geğirme sırasında veya çok fazla yemek yedikten sonra asit reflü nöbetleri yaşamak normaldir. Bununla birlikte, düzenli olarak asit reflü oluyorsa, muhtemelen gastroözofageal reflü hastalığınız (GÖRH) vardır.

Teşhisiniz ne olursa olsun, reflü neredeyse her zaman yemekten sonra daha kötüdür ve bazı yiyecek ve içecekler korkunç semptomları tetikleyebilir. Express.co.uk, asit reflü alevlenmelerini azaltmaktan kaçınmak için altı gıdadan uzak durmanız için uyarıyor

ALKOL NHS'ye göre çok fazla alkol almak asit reflüsüne neden olabilir, bu nedenle mümkün olduğunca alkol tüketmemeye çalışın. Uzmanlar şunları belirtti: "Alkolün, mide ekşimesini tetikleyebilen alt özofagus semptomlarını gevşettiği gösterildi."

Bunun yanı sıra araştırmalar, alkol tüketmenin vücudunuzdaki mide asidi miktarını artırabileceğini ve mide ekşimesi olasılığını artırdığını göstermiştir. Üstelik alkol, reflü ile birlikte birçok sindirim sistemi sorununu da zemin hazırlayabilir.